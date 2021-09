Éric Zemmour sera à Toulon le 17 septembre pour présenter son livre

Toulon accueillera Eric Zemmour pour le début de la promotion de son nouvel ouvrage "La France n'a pas dit son dernier mot", selon une information du Parisien confirmée par France Bleu Provence. Le quotidien évoque un "meeting dédicace" du polémiste vedette de CNews en clôture des Entretiens de l'été, le festival littéraire toulonnais, au Palais des congrès.

Son nouveau livre sort en librairie le 16 septembre. Eric Zemmour a annoncé, mercredi, qu'il ne tiendrait plus sa chronique hebdomadaire dans Le Figaro pendant la promotion. À l'issue de cette campagne promotionnelle, soit Eric Zemmour "annonce qu'il n'y va pas (à la présidentielle, ndlr) et il revient au journal, soit il annonce qu'il y va et le congé a vocation à se prolonger", affirme le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézet, à l'AFP. Pour l'instant, aucune date n'a été précisée.

Un début de campagne ?

Le polémiste, à qui l'on prête des envies présidentielles, devrait cependant conserver son émission hebdomadaire sur CNews. Il dispose déjà du soutien de l'association "Les amis d'Éric Zemmour" qui a annoncé dernièrement avoir recueilli une centaine de parrainages d'élus pour l'élection présidentielle de 2022.

Fin juin, le groupe avait collé des affiches "Zemmour président" sur des panneaux électoraux de Paris, après le second tour des élections régionales. Un collectif s'est également formé sous le nom "Génération Zemmour" fin 2020. Il rassemble des jeunes qui soutiennent l'essayiste.