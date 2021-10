Eric Zemmour a désormais son comité de soutien en Indre-et-Loire

Il n'est toujours pas officiellement candidat, mais les soutiens s'organisent de plus en plus autour de lui ! Eric Zemmour a désormais son propre comité de soutien en Indre-et-Loire. Celui ci est lancé ce vendredi, notamment par l'ancien conseiller régional RN, ancien candidat aux législatives, Stanislas de la Ruffie.

Lui ne renie pas les idées du Rassemblement national, mais ce qu'il veut maintenant, c'est une union des droites. "Je me suis aperçu depuis 2017, d'ailleurs comme beaucoup de mouvements politiques, que le RN avait baissé dans le nombre de ses partisans et de ses effectifs. Manifestement, il ne peut pas gagner seul cette élection. Tous les partis politiques ne peuvent pas gagner seuls. Ils ont besoin d'un rassemblement pour mobiliser les abstentionnistes qui sont déçus par cette classe politique" explique Stanislas de la Ruffie. "A partir de là, on s'est dit qu'il y en avait un qui pourrait faire cette union de toutes les droites. Et bien évidemment, c'est Eric Zemmour. C'est quelqu'un qui est en mesure de faire cette union entre la droite issue du Rassemblement National et celle issue des Républicains".

Stanislas de la Ruffie devient donc ce vendredi le référent départemental du comité de soutien à la candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle. Il assure qu'entre 500 à 1000 tourangeaux sont prêts à le rejoindre. Et qu'ils viennent surtout du RN, de LR, de Debout la France et du parti de Philippe de Villiers.