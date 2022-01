Eric Zemmour veut supprimer les subventions aux associations d'aide aux migrants

Eric Zemmour en visite dans les Alpes-Maritimes ce vendredi et ce samedi, le candidat à la présidentielle du parti Reconquête! a visité hier le poste-frontière de Menton-Saint-Louis, vendredi après-midi, et échangé avec des syndicalistes de la Police aux frontières. A quelques centaines de mètres, 200 manifestants, essentiellement des étudiants de Sciences Po Menton, protestaient contre la venue du candidat aux cris de "Tous ensemble contre le fascisme", "La France c'est l'amour, pas Zemmour" ou encore "On est tous des enfants d'immigrés, solidarité avec les réfugiés". Cédric Herrou, agriculteur de la vallée de la Roya et défenseur des migrants était aussi présent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Eric Zemmour a notamment rappelé aux policiers que s'il est élu, il souhaite supprimer le principe de proportionnalité de la légitime défense et revenir sur la présence de l'avocat durant la garde à vue. Selon le candidat du parti Reconquête! les associations d'aide aux migrants "_luttent contre la France, il faut supprimer leurs subvention_s" et "Cédric Herrou devrait être en prison". Débauchées chez sa rivale Marine Le Pen, deux nouvelles recrues l'entouraient : l'eurodéputé RN Jérôme Rivière et l'ancien cadre de Génération identitaire Damien Rieu.

Mériem, Samia et Roméo sont étudiants à Sciences Po Menton, il était important pour eux de manifester leur opposition au candidat :