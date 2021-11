Eric Zemmour, pas encore candidat, vient deux jours à Marseille

Eric Zemmour a annoncé sa venue à Marseille lui-même il y a dix jours sur son compte Twitter, avec un tweet à la motivation très claire : "Trafics, criminalité, immigration, insécurité : Marseille est un concentré de tout ce qui nous tue." Cette venue pour deux jours est entourée d'un appel à la plus grande discrétion pour des raisons de sécurité. Les bains de foule devraient être limités et l'entourage du polémiste (quand i lrépond présent), ne confirme aucun déplacement, ce qui tranche avec tous les déplacements de candidats à l'élection présidentielle. Quelques indiscrétions laissent toutefois comprendre qu'il arriverait en début d'après-midi et qu'il ne prévoit aucune réunion publique. Pour le reste... on saura le moment venu si Eric Zemmour se plie à l'exercice des déambulations en ville ou sur des marchés, ou s'il recule face à l'hostilité présumée.

Le candidat virtuel à l'élection présidentielle est toutefois très attendu par les jeunes de son mouvement qui se revendiquent 450 dans les Bouches-du-Rhône. "Le dernier espoir pour sauver la France" scande Jean-Philippe chef de troupe à Marseille de Génération Zemmour, à la baguette des militants qui ont installé une banderole géante en début de semaine au-dessus du tunnel Prado Carénage.

La mobilisation contre sa venue

Sébastien Barles adjoint au maire de Marseille a clairement pris position contre la venue d'Eric Zemmour. Il "est l’antithèse de notre ville-monde : populaire, solidaire, cosmopolite, unie dans sa diversité".

Les antifas marseillais ont fait savoir que le nationaliste identitaire n'était pas le bienvenu dans la cité phocéenne. Un rassemblement hostile est prévu à 18 h devant l'église des réformés.