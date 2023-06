Erik Michiels, nommé délégué départemental du Rassemblement National dans l'Eure

Le poste était occupé depuis huit ans par Thimothée Houssin. Erik Michiels a pris la succession du député de la 5ème circonscription de l'Eure en tant que délégué départemental du Rassemblement National. Les projets du parti, son rôle et ses ambitions dans le département: Érik Michiels était notre invité ce mardi 27 juin.

ⓘ Publicité

Qu'est ce que ça signifie délégué départemental. Quel sera votre rôle ?

J'ai été désigné par le bureau national. On était quelques uns à candidater. Le délégué départemental a en charge l'action du parti sur le territoire mais également le travail avec les adhérents, les contacts avec les maires, avec les organismes.

Hier, durant votre prise de poste, vous avez dit "Je ne suis pas membre d'un parti d'extrême droite. Je ne me considère pas comme un extrémiste." Le Rassemblement National, qui n'est pas un parti d'extrême droite, c'est loin d'être l'avis partagé par vos opposants?

Je suis adhérent depuis peu de temps. Si ce n'était peut-être le cas avant, je pense qu'aujourd'hui le Rassemblement National est un grand parti populaire. Les élections, l'année dernière aux législatives, il y a quand même 96 000 personnes qui ont porté leurs voix sur nos candidats. On a enlevé quatre circonscriptions sur cinq dans l'Eure. Je ne me sens pas du tout extrémiste. Il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent et même des très jeunes de 16 ans, 17 ans et d'ailleurs nos députés à l'Assemblée sont aussi appréciés et reconnus pour leur travail.

Il y a encore des prises de position, notamment sur l'immigration, qui choque dans votre parti?

Tout à fait. Et ça, je veux bien le concevoir. Mais il ne faut pas identifier ce parti uniquement sur ce sujet puisque nous portons quand même d'autres choses. Mais malgré tout, le sujet de l'immigration inquiète quand même plus de 70 % des gens.

Vous parlez des autres projets. Parmi les enjeux incontournables, notamment dans le département de l'Eure, il y a notamment la question de la désertification médicale. C'est le département français le plus touché par cette crise des médecins. Qu'est ce que vous proposez sur ce sujet ?

On propose de ne pas faire ce qui est fait actuellement, c'est à dire construire des maisons médicales ou dépenser des millions d'euros pour finalement ne pas avoir de médecin. Il y d'autres propositions qui sont portées notamment par nos députés à l'Assemblée Nationale.