Erreur dans la distribution de plis électoraux : les candidats LR de la Loire préparent recours et plaintes

Des bulletins de Haute-Savoie dans les plis électoraux de la Loire. De grosses erreurs sont en train d’être constatées notamment dans les 3e et 5e circonscriptions de la Loire. Les élus Les Républicains, visiblement très touchés par ces cafouillages, ont décidé de saisir la justice.

Visiblement ce sont les troisième et cinquième circonscriptions de la Loire qui ont été le plus touchées dans ces erreurs de distribution de la propagande électorale. Raïssa habite Roanne. Elle n’a reçu que quatre prospectus correspondant aux candidats de sa zone. Les autres venaient de Haute-Savoie. Dans son enveloppe, il y avait même cinq fois celui d’une candidate REM de ce département. Alors pour Raïssa, ce n’est pas une simple erreur. "On se demande si c'est accidentel ou volontaire."

72.000 plis sans le tract LR

En tout cas, du côté des candidats LR, la colère monte. Notamment dans la circonscription de Roanne, où selon Yves Nicolin, député sortant et candidat suppléant dans la cinquième circonscription, 60% des 600.000 enveloppes distribuées auraient un problème. Selon l’actuel Maire de Roanne, 72.000 enveloppes n’auraient pas le tract pour la candidate LR Clotilde Robin.

Plainte contre l’État

Et selon Clotilde Robin, qui peste, il y a des conséquences : « Je reçois des centaines d’appels dans ma permanence pour me demander si je suis bien candidate. » Alors Yves Nicolin a décidé de porter plainte contre l’État et la société chargé de la distribution des plis officiels. Une plainte en contentieux pour responsabilité. Une cellule de crise a été déclenchée en préfecture et selon Yves Nicolin, le ministre de l’Intérieur a également été saisi. En tout cas la situation est inédite selon Yves Nicolin : « Ça fait 25 ans que je suis dans la vie public, je n’ai jamais vu ça. Nous nous réservons, le droit selon les résultats, d’aller contester l’élection. »

François Rochebloine ira jusqu'au bout

De son côté François Rochebloine a écrit au préfet et à la société chargé de ses plis officiels pour leur dire qu’il se réserver le droit de porter plainte. Et le député sortant et candidat à succession dans la Vallée du Gier prévient «Je ne suis pas prêt à laisser passer l’affaire ».