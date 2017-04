Erwan Lecoeur (spécialiste de l'extrême droite) "Marine Le Pen a réussi la transformation du Front National"

Le politologue Erwan Lecoeur, spécialiste du Front National, estime que la présence du parti frontiste au second tour de l'élection présidentielle pour la deuxième fois dans l'histoire de la Vème République achève "un changement de cycle politique entamé le 21 avril 2002".

"Marine Le Pen a été la première à se déclarer anti-système"

En se hissant au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a signé "la fin d'un cycle entamé le 21 avril 2002". Pour Erwan Lecoeur, spécialiste du Front national, auteur de Un Néo-populisme à la française. Trente ans de Front National paru en 2003, la fille de Jean-Marie le Pen a réussi le pari de "banaliser le FN". "Marine le Pen est à la tête d'une "force politique capable d'être au second tour d'une présidentielle, [...] En cela, elle a réussi". Le sociologue estime que Marine Le Pen profite également du "phénomène de l'anti-système" qui a dominé la campagne. "Avec le désaveux croissant des citoyens envers les politiques, Marine Le Pen récolte les fruits de la ligne politique qu'elle tient depuis qu'elle a repris le Front National". Selon Erwan Lecoeur, Marine Le Pen et son père avant elle, ont été les premièrs à se déclarer "anti-système" et en cela, Le FN avait "quelques coudées d'avance" sur les autres tels "Emmanuel Macron, François Fillon" qui ont essayé, eux aussi, de se déclarer contre le "système" lors de cette campagne.

"Elle a besoin de son père"

Erwan Lecoeur estime aussi que Marine Le Pen a besoin de son père pour espérer accéder à l'Elysée. "Elle doit faire des compromis. Elle est prête à revenir sur les clivages ethniques, sociales, raciales. Elle évoque Jaurès dans ses discours [...] Le principal clivage qu'elle essaie de poser, c'est les patriotes contre les mondialistes." Jean-Marie le Pen a promis qu'il prendrait la parole 1er mai. Le sociologue estime que ce discours "peut faire peur à une partie de ce nouvel électorat" du Front National. Mais la présence du dirigeant historique du Front National doit permettre à sa fille de "coaliser cette famille politique jusqu'au bout" pour espérer l'emporter le 7 mai prochain.

Les risques de "l'accident électoral"

"Beaucoup se demande si ça vaut encore le coup de voter au second tour. C'est la chance de Marine Le Pen" a insisté Erwan Lecoeur qui a mis en garde: "Il y a toujours des chances de victoire tant que le match n'est pas joué. D'abord parce qu'il peut y avoir un accident électoral comme avec Lionel Jospin en 2002". Le sociologue a également évoqué la campagne d'Emmanuel macron qui "a du mal à rallier tous ces abstentionnistes potentiels" pour faire "barrage" à Marine Le Pen. Les sondages créditent Emmanuel Macron d'une victoire au second tour avec 60% des voix. Ce qui est une situation "totalement différente. En 2002, on était à 80-20".