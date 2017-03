Erwann Binet député PS Isère : "Aujourd'hui je ne peux pas distribuer les tracts de Benoit Hamon"

Tiraillé entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, les parlementaires socialistes sont au bord de l'implosion. La récente alliance avec Europe-Ecologie Les Verts ravive les doutes des élus, à l'image du député de Vienne, le "hollandais" Erwann Binet.

Face à l'alliance du candidat PS Benoit Hamon avec l'écologiste Yannick Jadot pour la présidentielle, nombreux sont les parlementaires socialistes qui ne cachent pas leur désarroi. Là où le secrétaire d'état chargé de la francophonie, Jean-Marie Le Guen parle d'impasse stratégique pour son parti, Erwann Binet, député socialiste de Vienne et candidat aux prochaines élections législatives " ne reprend pas les mots mais partage des doutes et des interrogations sur le programme." L'élu de Vienne regrette qu'il n'y ait pas eu de discussion préalable à l'accord ni de consultation des députés. "Le contenu transgresse bon nombre d'idées que nous portons depuis toujours".

On ne peut pas partir en campagne avec un discours qu'on n'a pas intégré.

Et tiraillé entre Macron et Hamon, l'incertitude règne dans l'esprit du député Erwann Binet. "Les doutes, on les retrouve chez les français et sur le terrain. Je n'ai rien à cacher aux habitants de ma circonscription, le leur fait part de mes interrogations." Candidat aux prochaines législatives, le député de la Vienne n'exclut pourtant pas de parrainer un candidat à la présidentielle : "Benoit Hamon a encore trois semaines pour donner des gages, mais il faut que nous ayons des mots de sa part. On ne peut pas partir en campagne avec un discours qu'on n'a pas intégré, un programme dans lequel on ne se reconnait pas. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de distribuer des tracts de Benoit Hamon" conclu le député de Vienne et candidat sur la 8è circonscritpion.

.@erwannbinet « Aujourd'hui je ne peux pas distribuer des tracts de @benoithamon, trop d’interrogations, pas de réponse » — France Bleu Isère (@bleu_isere) March 1, 2017

Le député socialiste reconnait au minimum des interrogations sur de nombreux points du programme du candidat Hamon, comme en ce qui concerne le paiement de la dette française : "Si on ne paye pas, cela veut dire que la France ne pourra plus emprunter", ou l'abandon de nombreux projets déjà engagés comme Notre Dame des Landes, le grand plan de rénovation des centrales nucléaires ou encore le Lyon-Turin.

Défendre les intérêts locaux

Erwann Binet n'oublie toutefois pas sa campagne et défend les intérêts locaux. Sur le nucléaire, il s'affiche pas favorable à la fermeture des centrales nucléaires, comme celle de St-Alban. "Des travaux sont en cours sur le site pour des mises aux normes et des milliers de personnes sont employées. Ce n'est pas tenable de fermer les centrales sur 25 ans". Même défense pour la construction de l'axe Lyon-Turin : "Déjà 4 milliards d'euros ont été dépensés pour ces travaux, qui ont commencé. La France est engagée, comment arrêter maintenant ?"

Si les doutes provoqués par la campagne présidentielle l'inquiètent, Erwann Binet espère qu'une décision sera prise concernant le soutien à un candidat : "On va faire un choix collectif, entre hollandais." confie celui qui n'imagine pas aujourd'hui ne pas parrainer de candidat à la présidentielle alors qu'il brigue un nouveau mandat à l'assemblée nationale.