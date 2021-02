Espace Mayenne : c'est finalement le Département qui devrait prendre en charge les frais de fonctionnement

La livraison d'Espace Mayenne est prévue pour la fin du mois prochain. Cet équipement à vocation événementielle, culturelle et sportive a été voulu par le Conseil départemental de la Mayenne qui en est le principal financeur. Un projet qui s'élève à environ 40 millions d'euros.

Et ce qui avait été prévu au moment du lancement du projet, c'était que le Département finançait donc l'investissement (la construction) et que Laval Agglo assumait les coûts de fonctionnement. Une SPL, une Société Publique Locale a ainsi été créée avec 80% de parts pour Laval Agglo et 20% pour le Département de la Mayenne.

Le changement de municipalité à Laval et de majorité à Laval Agglo lors des dernières élections a remis ce pacte en cause. Après de nombreuses discussions entre les collectivités concernées, il devrait être acté prochainement - selon nos informations - que le Département devienne l'actionnaire majoritaire de la SPL Espace Mayenne. La finalité étant que ce soit le Département de la Mayenne qui prenne en charge, chaque année, l'intégralité des coûts de fonctionnement. Une somme estimée à environ 800 000 euros par an.

Cette délibération sera soumise au vote des élus du Conseil départemental le 15 mars prochain et au mois d'avril pour les délégués de Laval Agglo.

Si ce changement est acté, ce sera donc le propriétaire de l'équipement qui en assumera la gestion et son coût. Un schéma du même type existe en Vendée par exemple avec le Vendée Space installé à Mouilleron-le-Captif.