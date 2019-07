Corse : Espaces stratégiques agricoles à consommer

Bastia, France

Après leur annulation par la Justice Administrative, les ESA doivent être redéfinis. C'était 105.000 ha de terres agricoles qui étaient remis en cause sur la forme en raison d'une erreur administrative.

Lundi, devant les membres de la Chambre de Territoires, réunie en session extraordinaire, le Président de l'Exécutif a présenté le projet de nouvelle cartographie qui retient 1.257 ha de moins de terre agricoles.

Entre le vote du Padduc et aujourd'hui, ces 1.257 ha ont été déclaré urbanisés ou urbanisables et au rythme ou vont les choses, si les ESA ne sont pas clairement définis, il y aura encore plus de zones soumises à l'urbanisation.

Selon le président Gilles Simeoni, cela n'est pas acceptable et va à l'encontre des décisions de l'Assemblée de Corse :

Il y a effectivement eu une urbanisation sur les ESA antérieure au caractère opposable du PADDUC. Il y a actuellement urgence à s'assurer que le PADDUC est pleinement opposable et que les documents d’urbanisme doivent avoir été mis en compatibilité avec celui-ci, s’assurer que plus aucune autorisation de construire ne sera délivrée sur les espaces stratégiques agricoles.C'est la raison pour laquelle le comité de pilotage a souhaité à l’unanimité qu’une phase de concertation soit mise en place avec Mme la Préfète, pour qu’on sache tous les mois quelles sont les demandes de permis, et que nous puissions vérifier ensemble que ces demandes de permis respectent le PADDUC.

La nouvelle cartographie des ESA. © Radio France - Didier Arnoux

L'association des maire de Corse-du-Sud reste critique

De son côté, la président de l'Association des Maires de Corse-du-Sud et maire de Rennu, Joselyne Mattei-Fazi, s'est de nouveau insurgée contre cette méthode de préservation et surtout contre l'imbrication des différents textes qui régissent l'aménagement du territoire :

Comment voulez-vous que nous, maires, puissions faire des PLU alors que nous avons des tas de lois qui se superposent, plus le PADDUC ? Quand on nous dit « il faut développer l’intérieur »…et on construit où ? Et quand vous avez un terrain, vous vous dites « moi j’ai un beau terrain, il vaut des sous, je vais pouvoir peut-être installer mes enfants en Corse », alors là, ou c’est ESA, ou c’est zone proche du rivage, "zone remarquable"… "On veut qu’il y ait de l’agriculture"...pourquoi, il y a de l’eau ?? Vous savez bien que partout on est en restriction ! «

Une nouvelle enquête publique va démarrer d'ici un mois avec cette nouvelle cartographie, et le rapport devrait être présenté à l'Assemblée de Corse en novembre.