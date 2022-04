"On espère une mobilisation pour ne pas avoir de surprise dimanche" dit Julien Bacou, soutien de Marine Le Pen

France Bleu Occitanie reçoit les douze candidats à la présidentielle ou leurs représentants avant le premier tour, ce dimanche. Julien Bacou, délégué départemental du Rassemblement National dans le Tarn et soutien de Marine Le Pen a répondu aux questions de France Bleu Occitanie à quelques heures du début du scrutin.

Emmanuel Macron est crédité de 26% d’intentions de vote, votre candidate Marine Le Pen ferait 23% au premier tour, selon un dernier sondage. Etes-vous sereins ?

J'ai tendance à me méfier des sondages, on l’a vu notamment pour les élections régionales. Ce qui est primordial, c'est la participation des Français : une élection n'est jamais jouée d'avance. Et comme l'a dit Marine Le Pen hier (jeudi) à Perpignan, ‘si le peuple vote, le peuple gagne’. On espère surtout une mobilisation pour ne pas avoir de mauvaise surprise dimanche.

Jean-Luc Mélenchon, pour la France insoumise, arriverait en troisième position avec 16%. Qui, de lui ou d’Emmanuel Macron, vous inquiète le plus?

C’est Emmanuel Macron notre principal adversaire, puisque c'est lui qui a mené la politique qui nous mène où on est depuis cinq ans. Mais Jean-Luc Mélenchon va certainement bénéficier d’un vote utile à gauche puisque les autres candidats, que ce soit Mme Hidalgo pour PS ou M. Jadot pour les écologistes, sont au ras des pâquerettes dans les sondages. Donc, il faut aussi se méfier. C'est pour ça que j’appelle encore une fois la mobilisation dans le rectorat.

Marine Le Pen n'est pas venue en meeting à Toulouse, 4e ville de France, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête en 2017. C’est parce qu’elle sait que c'est perdu d'avance, ici à Toulouse ?

Pas forcément. Nous avons vocation à parler à tous les Français. Mais le planning a été très chargé pour notre candidate. Elle a fait une campagne de terrain. Elle est plutôt allée dans les endroits où les Français ne sont pas habitués de voir des personnalités politiques. Elle a donc a préféré cette politique de terrain.

Eric Zemmour, autre candidats d'extrême droite, s'écrouler dans les sondages : ça vous soulage ?

Je ne vais pas dire que ça me soulage, mais il est vrai qu'au fil de la campagne, on a vu les courbes dans les sondages se croiser. Et à trois jours du scrutin, nous sommes en position de force. Cette campagne n'a pas été un long fleuve tranquille, mais les propositions, la sérénité et surtout la maturité de la candidature de Marine Le Pen ont démontré qu’elle est prête à diriger notre pays et à se qualifier pour le second tour puis à gagner le 24 avril.

Romain Lopez, le maire de Moissac dans le Tarn et Garonne, a quitté le RN pour rejoindre Éric Zemmour. C'est une perte importante pour la présidentielle et surtout pour les législatives qui arriveront après ?

C'est sûr que perdre le maire qui est arrivé à gagner une première ville de l’ex-région Midi-Pyrénées n’est pas quelque chose de plaisant. Mais de le faire à un mois de l'élection, je trouve ça un peu étonnant. Je connais Romain Lopez personnellement et je sais que c’est un patriote et qui ne se trompera pas de bulletin de vote s’il a un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Il y a d'autres transfuges du RN vers « Reconquête ! » dans votre département du Tarn ?

Oui, on a eu. On a eu quelques adhérents du Rassemblement National qui sont partis chez eux, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour de mauvaises. Je pense notamment à des personnes qui n'ont pas eu les places escomptées sur les listes régionales, mais faire de la politique sur de l'aigreur, ça n’apporte rien de bon.