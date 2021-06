Essert élira un nouveau maire le 5 septembre après une série de démissions au conseil municipal

Après une série de démissions au sein du conseil municipal de la commune d'Essert, le nombre d'élus minimum requis n'est plus suffisant. Les habitants d'Essert devront à nouveau aller aux urnes début septembre.

Il va y avoir de nouvelles élections municipales à Essert, dans le Territoire de Belfort. Après la démission ces derniers mois de plus d'un tiers des élus de la commune, la préfecture du département a officiellement annoncé ce mercredi que les habitants de la commune revoteront le 5 septembre prochain et le 12 s'il faut un second tour. L’article 270 du code électoral impose qu'un nouveau scrutin soit organisé.

Le vendredi 4 juin, cinq élus avaient annoncé leur intention de démissionner. Déjà trois conseillers avaient pris la même décision. Il ne manquait que l'officialisation préfectorale.

Les 2436 électeurs inscrits devront se rendront aux urnes dans trois bureaux de votes pour désigner une nouvelle équipe municipale. Deux nouveaux conseillers communautaires au Grand Belfort seront également désignés après l'élection. D'ici là, le maire Frédéric Vadot et les conseillers municipaux non-démissionnaires devront gérer les affaires courantes. Les listes pour cette élection, comportant entre 23 et 25 noms devront être déposées en préfecture entre le 18 et le 19 août.