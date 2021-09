Essert : un nouveau maire élu après des mois de crise politique

Le feuilleton politique d'Essert vient peut-être de se terminer. Après des mois de crise politique, la commune de 3200 habitants vient d'élire un nouveau maire, ce dimanche.

De nouvelles élections ont été organisées, après la série de démissions au conseil municipal, sur fonds de vives tensions avec le maire élu en 2020, Frédéric Vadot. Ce dernier ne s'est pas représenté.

Importante abstention

C'est Dominique Jeannin, adjoint sous l'équipe municipale précédente, qui a été élu à 51% des voix. La liste emporte 18 sièges au conseil municipal. Vient ensuite la liste de Matthieu Rétaux, avec 26% (trois sièges) puis celle de Marie-Claude Chitry-Clerc, avec 23% (deux sièges).

Le scrutin a été marqué par une importante abstention : plus d'un électeur sur deux (53%) ne s'est pas déplacé.

à lire aussi Crise politique à Essert : vers de nouvelles élections ?

"Ramener de la sérénité"

"J'oscille entre deux sentiments différents" confie le nouveau maire. "Je suis satisfait du résultat, puisque pour une triangulaire, nous avons quand même obtenus 51% des suffrages, c'est un beau score. En revanche, je suis un peu déçu de la mobilisation."

"Nous espérons ramener de la sérénité" poursuit le nouvel édile. "La première tâche va être de retrouver un service administratif qui fonctionne correctement, puis de revoir le budget."

Sans s'étendre sur les événements des derniers mois - "Il y a eu un problème de gouvernance. Disons qu'entre l'équipage et le capitaine du bateau, il y a eu une dissociation telle que le travail devenait impossible"-, Dominique Jeannin explique espérer que "c'est une page qui se tourne" : "Nous allons essayer de le faire le plus sereinement possible. J'essaierai de rencontrer les membres élus de l'opposition, pour savoir comment on peut fonctionner. La main tendue sera prise ou pas... Les bonnes volontés seront les bienvenues. Ceux qui ne le souhaiteront pas resteront dans leur coin."