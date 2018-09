Vigneux-sur-Seine, France

C'est un conseil municipal un peu particulier qui se tient à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne ce mardi soir. Un conseil municipal sans maire, puisque Serge Poinsot, mis en examen pour corruption et blanchiment de fraude fiscale, est incarcéré en détention provisoire à la prison de Fresnes depuis fin juillet. Une situation intenable pour les élus de l'opposition, certains vont donc demander la démission du maire.

"On est connus pour cela"

Cela fait maintenant presque deux mois que Vigneux-sur-Seine vit sans son maire. "Une ville sans tête", résume Fouad Sari. Cet élu centriste avec d'autres opposants de gauche va demander la démission de Serge Poinsot ce mardi. "Je ne comprends pas comment on peut rester maire et être incarcéré" déplore l'élu. Pour lui, il faut "passer à autre chose, un nouveau maire et de nouvelles élections".

En attendant c'est le premier adjoint Daniel Villatte qui tient la boutique, mais lui aussi va comparaître devant la justice en octobre. Pour Fouad Sari, si lui aussi est condamné ce serait une catastrophe pour la démocratique à Vigneux. "Les Vigneusiens diront 'ce sont tous des pourris', et toute l'équipe va être éclaboussée", redoute l'élu centriste.

" Il faut laver cet affront que l'on a fait à la ville" - Fouad Sari

Et c'est l'image de la ville aussi qui en fait les frais. Pour Fouad Sari, Vigneux se résume désormais à son maire, en prison. "On est connus pour cela", déplore-t-il.

Les élus du Rassemblement national vont eux aussi demander la démission du maire. Mais eux vont plus loin, ils souhaitent la démission de tout le conseil municipal.

Joint par France Bleu Paris, l'adjoint au maire Daniel Villatte n'a pas souhaité répondre à nos questions.