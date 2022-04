"On est fier de notre campagne", dit le chef de file la France Insoumise dans le Territoire de Belfort

Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a créé la surprise en arrivant en troisième position, juste derrière Marine Le Pen. Les électeurs de LFI pourraient jouer le rôle d'arbitre au second tour.

Il n'a manqué que de 500 000 voix pour accéder au second tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon est le troisième homme du premier tour de l'élection présidentielle, arrivé juste derrière Marine le Pen. Une défaite que les sympathisants de la France Insoumise dans le Territoire de Belfort digèrent tout juste.

Nous sommes fiers de cette campagne. On est arrivé à monter à 22 % alors que les sondages nous prédestinaient à 17

Pour Florian Chauche, conseiller municipal d’opposition à Belfort et chef de file de La France Insoumise dans le Territoire de Belfort, la défaite est digérée et il retient aujourd'hui le positif de cette campagne : "On a réussi à mobiliser une partie de la jeunesse, on a presque réussi à déjouer le scénario qui prédisait un deuxième tour Macron / Le Pen. C'est s'est joué de peu". Le représentant du parti dans le Territoire de Belfort se souvient aussi du meeting de Belfort, qui a réuni près de 700 personnes : " Nous sommes donc très fiers de cette campagne. On est arrivé à monter à 22 % alors que les sondages nous prédestinaient à 17".

Selon un sondage Ipsos Sopra Stéria pour France Bleu, 30% des personnes interrogées qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon seraient prêtes à voter pour Marine Le Pen au second tour. "Les sondages, ça reste des sondages. Vous voyez bien que Pécresse était à 10%, elle a fini à moins de 5. On est sûr de rien. Les programmes sont complètement différents" estime Florian Chauche. Pour lui, il n'y a que trois choix : " Le vote blanc, l'abstention ou le vote Macron".

Les militants de la France Insoumise misent désormais sur le troisième round, celui des législatives.