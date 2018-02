Alpes-Maritimes, France

"On est là pour proposer une véritable alternative républicaine et proposer des idées contre le mondialisme et contre les politiques menées notamment par Christian Estrosi et Eric Ciotti, un duo qui fait beaucoup de mal aux Alpes-Maritimes". Les mots du Niçois Cyril Martinez, bras droit de Florian Philippot dans le nouveau parti Les Patriotes, lancé officiellement le week-end dernier.

"On a déjà une centaine d'adhérents dans le département des Alpes-Maritimes et on espère atteindre les 200 dans quelques jours." Au niveau national, le parti revendique 6 500 adhérents en ligne.