Les retraités manifestent dans toute la France ce jeudi 15 mars pour dénoncer l'augmentation de la CSG. Dans la Loire selon la CGT environ 27% de la population est la retraite et plus de 10% vit sous le seuil de pauvreté.

Loire, France

Les retraités de la Loire sont prêts à manifester dans les rues ce jeudi 15 mars. À l'appel de neuf syndicats (UCR-CGT, UCR-FO, Unar-CFTC, Unir CFE-CGC, FSU-Retraités, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA) des manifestations sont organisées dans toute la France pour dénoncer notamment l'augmentation au 1er janvier d'1.7% de la CSG.

Des retraités ligériens révoltés

La Loire, selon les chiffres de la CGT, compte 206 mille retraités soit environ 27% de la population. Selon le secrétaire générale de l'Union syndicale des retraités CGT de la Loire Gérard Thizy " plus de 10% de ces retraités vivent sous le seul de pauvreté donc avec moins de 897 euros par mois".

Je voudrais qu'il y ait un monde fou dans les rues — Marguerite, une retraitée

Andrée et Marguerite ne sont pas du tout syndiquées mais seront dans la rue ce jeudi matin à Saint-Etienne "on va manifester plutôt dix fois qu'une" répond avec beaucoup d'énergie Marguerite retraitée depuis une vingtaine d'années. Elle a fait le calcul, avec cette augmentation de la CSG "ça me fait 32 euros de moins par mois, je suis très mécontente et je voudrais qu'il y ait un monde fou dans les rues et qu'ils comprennent qu'il faut s'adresser un peu plus vers les gens riches, là où il y a du fric".

TÉMOIGNAGE I Marguerite, une retraitée qui va manifester à Saint-Etienne Copier

On va nous enterrer de plus en plus dans notre maison pour pas faire de frais — Andrée, une retraitée

Andrée aussi est en colère et ira manifester malgré ses jambes fragiles "on a travaillé 48 heures toute notre vie pour avoir une retraite décente et là on trouve qu'on est des nantis, on est loin d'être des nantis on arrête pas de nous prendre notre pognon [...] On va limiter les sorties [...] donc ça veut dire qu'on va nous enterrer de plus en plus dans notre maison pour pas faire de frais".

TÉMOIGNAGE I Andrée, une retraitée très en colère contre le gouvernement Copier

Manifestations à 10 heures

À Saint-Etienne et Roanne les rassemblements démarrent à 10 heures devant les bourses du travail. Les cortèges iront respectivement devant les préfecture et sous-préfecture.

La circulation des bus et des trams de la STAS à Saint-Etienne pourrait être perturbée par la manifestation.

►► Écoutez France Bleu Saint-Etienne Loire à 8h30 ce jeudi, notre invité sera Gérard Thizy secrétaire général de l'Union syndicale des retraités CGT de la Loire.