"On est retraité, on n'a droit à rien mais eux, on leur donne", Joëlle, électrice FN dans la Loire

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Joëlle vit à Saint-Étienne (Loire) depuis 27 ans et vote Front national depuis qu'elle a 18 ans. Elle a travaillé dans le textile pendant quelques années mais sa vie a essentiellement été consacrée au quotidien de famille d'accueil. Joëlle raconte ainsi qu'elle a vu beaucoup de misère dans sa vie, et que cela continue encore aujourd'hui. Elle espère que Marine Le Pen aidera les Français, notamment les retraités comme elle.

Le vote FN pour Joëlle, c'est une tradition familiale : "Chez moi, tout le monde vote comme ça. Mes enfants et mes petits-enfants votent aussi Front national. Je suis Bretonne, ça explique parce que les Bretons sont racistes." Joëlle a trois enfants et huit petits-enfants, elle espère qu'ils auront un meilleur avenir. Joëlle a été touchée par la revalorisation des petites retraites présente dans le programme de Marine Le Pen. Joëlle a 67 ans et touche 750 euros par mois, soit une retraite en dessous du seuil de pauvreté.

© Maxppp -

"Ce qui fait envie, c'est de nous dégeler les retraites, ça fait cinq ans qu'elles sont gelées", explique Joëlle. Elle explique qu'aujourd'hui les gens votent de plus en plus Front National à cause de la misère : "Nous on est retraités, on n'a le droit à rien, eux on leur donne." A ce moment de la conversation, Joëlle évoque les migrants qui sont arrivés en Europe par la Méditerranée ces deux dernières années.

Avant de finir son café, Joëlle ajoute : "Eux, ils ne travaillent pas, ils ont les allocations familiales et ils touchent 1 000 euros ou 1 200 euros par mois. Je ne parle pas des anciens , ils travaillaient, ils ne nous embêtaient pas, là je parle de ceux qui viennent d'arriver." Même si sur les réseaux sociaux on a pu lire que les réfugiés touchent 1000 euros par mois, en réalité, un migrant qui vit seul dans un foyer d'accueil bénéficie d'une aide de 200 euros par mois.

© Maxppp -

Durant toute la durée des campagnes pour l’élection présidentielle et les législatives, France Bleu Saint-Étienne Loire a choisi d'aller à la rencontre des électeurs ligériens et altiligériens qui nous disent pourquoi ils ont choisi un candidat, quelles sont leurs convictions, leurs hésitations, les idées, l'avis sur le programme, quelle est l'histoire de leur vote et ce qu'ils en attendent.