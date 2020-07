Esteil : commune cherche maire, désespérément

Charmant village, perché sur un promontoire au Sud-Est d'Issoire, Esteil compte quelques 55 habitants, mais pas un, pour l'instant, qui ne souhaite porter l'écharpe de maire. Le mandat de Serge Hercegfi s'est achevé cette année et ni en mars, ni en juin dernier on n'a voté dans la commune puisque aucune liste ne s'est constituée pour lui succéder.

A la recherche d'un maire pour Esteil... Reportage de Juliette Micheneau Copier

Début juillet, la Préfète du Puy-de-Dôme a donc pris un arrêté pour nommer une délégation spéciale de trois personnes, chargée de gérer les affaires courantes et surtout d'organiser un vote. "S'il y a un mariage, je ferai le mariage", détaille Marc Jamon, ancien premier adjoint à Issoire et à la tête de cette délégation spéciale. "Notre mission essentielle c'est d'organiser une nouvelle élection dans les trois mois, pour essayer de mettre en place un conseil municipal." Pour lui il suffirait de cinq volontaires, "et ce serait bien si un des cinq élus voulait bien accepter la fonction de maire".

Marc Jamon est à la tête de cette délégation spéciale chargée d'organiser de nouvelles élections à Esteil. Copier

Élu pendant une vingtaine d'années, Marc Jamon reconnaît que la tâche peut faire peur. "Le maire, c'est la seule personne pratiquement qu'on va voir n'importe quand pour faire n'importe quoi, 365 jours par an." Et même s'il n'y a qu'une cinquantaine d'habitants, ce n'est pas forcément plus simple. "Dans les grosses collectivités, il y a de grosses administrations, pas mal d'adjoints, c'est plus facile à organiser que dans une petite commune, j'en suis conscient."

Si aucun maire n'est élu d'ici trois mois, Esteil devra envisager une fusion avec une commune voisine. © Radio France - Juliette Micheneau

Prochaine étape, la fusion

Si d'ici mi-septembre Esteil est toujours sans conseil municipal, la Préfecture enclenchera une deuxième étape vers une fusion avec une commune voisine, mais Marc Jamon explique qu'il faudra alors trouver une commune volontaire, obtenir l'accord des habitants, et malgré tout, avoir des élus pour mener à bien cette fusion.

Pour l'heure, les trois délégués nommés par la Préfecture vont aller à la rencontre des habitants d'Esteil et tenir des permanences en mairie pour tenter de susciter les vocations.