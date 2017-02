Et Dijon devint métropole !

Les députés ont adopté ce jeudi le projet de loi sur la réforme de Paris. Les conditions d'obtention du statut de métropole pour quatre agglomérations dont celle de Dijon sont désormais acquises.

L'article 46 du projet de loi sur le statut de Paris adopté ce jeudi par les députés comporte un beau cadeau pour Dijon mais aussi pour les villes d’Orléans, de Saint-Etienne et de Toulon. Les conditions d'accès de ces intercommunalités au statut de métropole est désormais assoupli, c’était un long combat pour tous les élus de ces quatre agglomérations.

Quelles conditions ?

Dijon et Orléans correspondent chacune à une intercommunalité comprenant le chef-lieu de région et comptant une zone d'emploi de plus de 400.000 habitants. Pour Dijon, ce n’était pas gagné mais c’est finalement la capitale des ducs qui a été choisie comme capitale de la nouvelle grande région Bourgogne – Franche-Comté. La réforme territoriale a donc bénéficié à Dijon.

Un atout ?

Pour l’image d’une grande ville, le statut de métropole est positif tout comme pour son attractivité. Cela permet de rayonner plus à l’international comme Paris, Lyon, Nice ou encore Bordeaux. Mais le risque, c’est qu’avec une multiplication de métropoles, cela peut engendrer aussi une banalisation de ce statut et une course aux prérogatives supplémentaires pour les plus anciennes métropoles.

Quelles prérogatives ?

Dans un article daté d’août 2016, le journal « les échos » expliquait que « la réforme territoriale offre aux métropoles une grande autonomie de décision face à l'émergence des grandes régions plus puissantes, dont ne profiteront pas les autres communes et intercommunalités (…) Lyon a par exemple déjà absorbé les pouvoirs du département du Rhône sur son périmètre géographique.