Et le nouveau président de la Loire est … Georges Ziegler

Fin du suspense au conseil départemental de la Loire. Le nouveau président a été élu en deux tours ce lundi matin. Il s’agit de Georges Ziegler.

Après une semaine de crise et de divisions au sein de la majorité, le conseil départemental a enfin son nouveau président. Il y avait, comme France Bleu Saint-Etienne Loire vous l'apprenait dès le 10 octobre, bien deux candidats de la majorité et un candidat de la gauche : Alain Laurendon, Georges Ziegler et Pierrick Courbon. Le centriste Georges Ziegler a été élu en deux tours et avec 27 voix, dans une ambiance étrange ce lundi matin. Il remplace Bernard Bonne obligé de démissionner après son élection comme sénateur de la Loire fin septembre.

Le suspense jusqu’au bout sur le nombre et le nom des candidats

C’est donc la fin d’un suspense et d’une crise de plusieurs jours au sein de la majorité départementale. La droite et le centre se déchirant autour de deux candidats : Alain Laurendon, candidat désigné en interne par la majorité, et Georges Ziegler, candidat centriste dissident. Les multiples réunions de crise, la semaine dernière, n’ayant pas réussi à les rassembler jusqu'à la dernière minute.

Une seule voix d'écart au 1er tour

Pas de coup de théâtre ce lundi matin quand le président de séance pose la question décisive : "qui est candidat à la présidence ?" Ce sont bien trois mains qui se sont levées. Celle d'Alain Laurendon d'abord, celle de Georges Ziegler ensuite et Eric Michaud au nom de Pierrick Courbon puisque le candidat de la gauche, le plus jeune des élus était aussi secrétaire de séance. Les 42 élus sont alors passés à l'isoloir. Un dépouillement rapide confirme que le vote est très serré. Georges Ziegler obtient 16 voix, Alain Laurendon 15 et Pierrick Courbon 10. Une seule voix place le dissident en tête.

Sans surprise, trois candidats briguent la présidence du département de la Loire. © Radio France - Faustine Mauerhan

Alain Laurendon se retire entre les deux tours

Il aura fallu cette seule voix d'écart et une suspension de séance de 20 minutes pour que les deux élus de la majorité s'entendent, en coulisses, sur une candidature commune. "Aux vues des résultats du 1er tour, je me range à la démocratie et je me retire au profit de Georges Ziegler", annonce Alain Laurendon à la reprise de séance. Après un second tour rapide, Georges Ziegler obtient 27 voix et est élu président du conseil départemental de la Loire.