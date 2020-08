"Et Pourquoi pas Piolle ?" Un collectif croit en sa candidature pour 2022

L'initiative est partie en mai dernier d'une vingtaine "de personnes qui se connaissaient déjà", éparpillés entre Paris, la Bretagne et bien sûr, Grenoble. Adhérents ou sympathisants de la France Insoumise, de Place Publique, du Parti Socialiste et d'Europe Ecologie les Verts, ils sont partis à la recherche de leur candidat idéal pour 2022.

Le collectif est animé par une volonté commune : "ne pas du tout avoir envie de devoir encore choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron", en 2022. Ce petit groupe de base compare alors "différentes têtes de liste", en mesure, selon lui, d'incarner aux mieux leurs idées. Des idées communes qu'Antoine, 28 ans, décrit comme "très ancrées à gauche, de justice sociale et écologique".

Joint par téléphone, ce militant décrit le processus qui les a menés jusqu'à la candidature d'Eric Piolle. "D'abord, on s'est demandé qui pouvait rassembler suffisamment large pour arriver au second tour ? Ensuite, qui est capable de remporter ce second tour, donc qui a un petit peu cet esprit de gagne", développe Antoine. "Et enfin, le troisième point : qui a ces idéaux suffisamment chevillés au corps pour qu'on soit sûr, qu'une fois arrivé.e au pouvoir, qu'il ou elle les applique". Selon Antoine, c'est Eric Piolle qui l'a emporté, devant d'autres têtes de liste.

Le collectif assure avoir été rapidement contacté par l'équipe d'Eric Piolle, dès le lancement de leurs pages sur les réseaux sociaux en mai dernier. Sollicité à ce sujet par France Bleu Isère, le maire de Grenoble n'a pas souhaité s'exprimer.

"On se rejoint sur un objectif très clair : on veut tous qu'en 2022, ce soit cette ligne de justice sociale et solidaire qui gagne", résume Antoine. Le groupe de base s'est aujourd'hui étendu à une centaine de membres actifs. A deux ans de la présidentielle, il n'est pas trop tôt pour s'en préoccuper, poursuit le militant.

"On pense qu'Eric Piolle est le mieux placé . Et comme il a un déficit de notoriété au niveau national pour l'instant, ça nous semble important de travailler là-dessus, de le faire connaître, dès maintenant" - Antoine, membre du collectif "Et Pourquoi pas Piolle".

Des membres du collectif seront présents aux journées d'été du Parti Socialiste, de la France Insoumise, de Place Publique et évidemment, d'Europe Ecologie les Verts.