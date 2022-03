Et si la Franche-Comté rompait avec la Bourgogne ? 60 % des franc-comtois le souhaitent

Deux mouvements régionalistes "Mouvement Franche-Comté" et "Oui, Franche-Comté" ont commandé un sondage pour appuyer leur désir de quitter la grande région et la Bourgogne pour revenir à l'ancienne Franche-Comté. Et le sondage leur donne raison.

Une enquête réalisée du 21 au 25 février 2022 par l’Institut OpinionWay, selon laquelle, 60 % des Francs-Comtois souhaiteraient ce retour aux frontières des quatre départements franc-comtois.

"La mission de ce sondage est d'établir la vérité", explique Jean-Philippe Allenbach, le président du Mouvement Franche-Comté. "On peut maintenant dire que les franc-comtois sont majoritairement en faveur d'un retour à la Franche-Comté. Qu'on le rende leur région, vue que jusqu'à aucun moment, on leur avait demandé leur avis".

Pour les deux mouvements régionalistes, c'est une façon d'installer cette question dans le débat présidentiel, alors que l'Alsace demande à sortir du Grand Est et que la Nouvelle Aquitaine veut aussi retrouver ses frontières antérieures.

"La Franche-Comté n'avait rien à gagner et n'a rien gagné avec cette fusion" explique Jean-Philippe Allenbach Copier

" Au niveau national, on ne parle que de l'Alsace. On a l'impression qu'en Franche-Comté, tout va bien" ajoute Elias Ouharzoune, président de l'association "Oui Franche-Comté" l'autre commanditaire du sondage. "On souhaite que les candidats à la présidentielle aient connaissance de cette volonté des franc-comtois de retrouver leur région".

Pour "Oui Franche-Comté", l'idée à terme est de suivre l'exemple de la collectivité unique d'Alsace avec une Franche-Comté qui constituerait un seul département.

Ce sondage a été réalisé par l'institut OpinionWay du 21 au 25 février 2022 sur un échantillon de 507 personnes représentatives de la population franc-comtoise âgée de 18 ans et plus. selon la méthode des quotas. Les personnes ont été interrogées par questionnaire autoadministré en ligne.

Par département, seuls les jurassiens sont opposés à cette sortie de la grande région (54% contre et 46% pour). En revanche, les habitants du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort sont largement pour la sortie : 63%, 66%, 66%.