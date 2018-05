Après des décennies d'un conflit meurtrier, ETA annonce sa dissolution. Une annonce relayée ce mercredi dans une lettre datée du 16 avril, et publiée dans l'après-midi dans plusieurs médias basques. Retour sur 60 ans d'histoire de l'organisation indépendantiste basque.

L'organisation indépendantiste basque ETA annonce sa dissolution. Dans une lettre datée du 16 avril et publiée ce mercredi après-midi dans plusieurs médias basques et par le journal en ligne espagnol eldiario.es, elle déclare qu'elle a "démantelé toutes ses structures". ETA écrit avoir "décidé de mettre fin à son cycle historique et à sa fonction".

Les dates clés d'ETA

L'annonce de cette dissolution met un point final à une histoire sanglante débutée en 1959, qui aura fait 829 morts selon le ministère de l'Intérieur espagnol. Retour sur les dates clefs de l'organisation.

ETA annonce sa dissolution : les dates clés de l'organisation basque

VIDEO - Dissolution d'ETA : huit dates pour comprendre

Au total, ETA aura provoqué la mort de 829 personnes dont 486 policiers et militaires, et fait des milliers de blessés. France Bleu vous propose de vous replonger dans l'histoire de l'organisation indépendantiste basque, et de son désarmement au travers d'images d'archives.