ETA : « Le mot fin n’est pas encore écrit »

Depuis ce samedi 8 avril 2017, ETA est désarmé. Est-ce la fin du groupe séparatiste basque ? Non, répond ce mardi matin sur France Bleu Pays Basque Jean-Pierre Macias, professeur de droit à Bayonne, spécialiste des conflits.

Pour Jean-Pierre Macias, juriste bayonnais, « le mot fin n’est pas encore écrit. Après la déclaration d’Aiété, après le désarmement de samedi, la logique serait qu’ETA disparaisse pour tourner une page importante de l’histoire du pays basque et passer à une nouvelle phase de la vie politique et de la revendication indépendantiste. »

La dissolution comme seule issue ?

« La dissolution est la logique », selon Jean-Pierre Macias. « Une organisation armée qui ne se bat plus et qui n’a plus d’arme n’a plus vocation à exister en l’état. Elle a vocation à être relayée par des organisations plus pacifiques et plus politiques. »

« La décision, de toute manière, poursuit le juriste, n’appartient qu’à ETA mais elle devrait intervenir assez rapidement, estime encore Jean-Pierre Macias qui en veut pour preuve que « le gouvernement espagnol demande depuis ce weekend un pardon à ETA. L’Espagne demandait jusque-là le désarmement et la dissolution du groupe séparatiste. Elle a donc rajouté depuis ce weekend le pardon. C’est la preuve qu’on est entré dans une nouvelle phase du processus de paix, dans la gestion politique de ce processus. L’enjeu n’est plus dans la fin de la guerre. La violence est terminée. L’enjeu, c’est le futur de la société basque »

Le 8 avril 2017, la journée clé

Pour Jean-Pierre Macias, les « artisans de la paix » ont « révolutionné, rénové le logiciel du processus de paix. La société civile a manifestement les moyens de faire avancer les choses et faire plier les gouvernements. Ce qui a été impulsé ce 8 avril vient de la base. Les mouvements citoyens ont des moyens considérables. »

Selon lui, « Louhossoa a été une révolution puisque des armes ont commencé à être neutralisées. Les gouvernements français et espagnols sont tombés dans le piège de leur attitude de manipuler la répression face à quelque chose qui est le contraire d’une action violente. Le gouvernement français ne pouvait qu'accompagner le processus. La collaboration entre artisans de la paix et services de l’état a été exemplaire. Elle était indispensable de toute façon » conclue le juriste.

La société basque peut-elle se réconcilier ?

« C’est extrêmement compliqué, extrêmement long. Ça va surtout impliquer, pour chacun des camps, d’accepter le récit de l’autre dans ce conflit, d’écouter sa version. Et ça implique aussi de revenir de manière critique sur un certain nombre de ses propres actions aussi. » En résumé, pour le professeur de droit, « il ne s’agit pas de devenir amis mais de vivre ensemble. »