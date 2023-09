ETA: le procès des artisans de la paix arrêtés à Louhossoa fixé à la mi-novembre

Jean-Noël Etcheverry "Txetx" et Béatrice Molle Haran pourraient finalement être jugés les 14 et 15 novembre prochain à Paris, devant la 16e chambre du tribunal correctionnel. C'est la demande faite par le procureur national antiterroriste à laquelle doit répondre le juge d'instruction pour fixer définitivement la date.

Le 16 décembre 2016, dans le cadre d'une opération anti-ETA , la police intervenait dans une maison de Louhossoa, propriété de Béatrice Molle Haran et arrêtait cinq personnes. Elle saisit un stock d'armes de l'organisation armée ETA aujourd'hui dissoute . Mais alors que le ministère français de l'Intérieur parlait d'un coup dur porté à ETA, la Ligue des droits de l'homme dénonçait "un grand mensonge" et affirmait que "ces armes étaient destinées à être neutralisées et données postérieurement aux autorités françaises".

Entre-temps, deux des cinq accusés sont décédés, et l'un des mis en cause, cameraman qui filmait la scène, a bénéficié d'un non-lieu. Il ne reste donc plus que deux personnes qui pourraient comparaitre en novembre.