Etats-Unis : des manifestants pro-Trump dans le Congrès, la certification de la victoire de Biden interrompue

La situation est tendue aux Etats-Unis, ce mercredi. Le Congrès des Etats-Unis a suspendu en urgence une session destinée à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle, après l'irruption de manifestants pro-Trump dans le Capitole. Le président sortant, qui refuse de concéder sa défaite, avait appelé ses partisans à défiler à Washington en marge de cette séance protocolaire.

Des milliers de manifestants favorables au président Donald Trump ont envahi la colline du Capitole à Washington. Des manifestants ont ensuite fait irruption lors des débats de la Chambre des représentants, ont investi les terrasses du capitole et provoqué l'évacuation des bâtiments du Congrès, après avoir franchi des barricades de sécurité dressées et escaladé les structures installées en vue de la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier. Peu avant, le vice-président républicain Mike Pence avait annoncé qu'il ne pourrait pas s'opposer à la certification de la victoire de Joe Biden.

Alors que milliardaire républicain avait choisi de défier le Congrès en réunissant des dizaines de milliers de ses supporteurs à Washington, la manifestation a alors dégénéré. La police a fait usage de gaz lacrymogènes pour tenter d'évacuer des partisans de Donald Trump.

Les gardes de sécurité et les policiers du Capitole ont sorti leurs armes

Le Sénat et la Chambre des représentants ont interrompu leurs travaux et Mike Pence, chargé de superviser la procédure, a quitté l'enceinte de la chambre haute. "Je viens juste d'évacuer mon bureau à Cannon à cause d'une menace proche. Maintenant, nous voyons des manifestants attaquer la police du Capitole", a tweeté l'élue républicaine à la Chambre des représentants Nancy Mace. "Les gardes de sécurité et les policiers du Capitole ont sorti leurs armes tandis que des partisans de Donald Trump tentaient de forcer le passage", a tweeté l'élu Dan Kildee. "On a reçu pour consigne de nous allonger sur le sol et d'enfiler notre masque à gaz", a-t-il ajouté.

Donald Trump a appelé ses partisans à rester pacifiques, sans pour autant leur demander de quitter les lieux. "Soutenez la police du Capitole et les forces de l'ordre. Ils sont du côté de notre pays. Restez pacifiques !", a tweeté M. Trump. Dans un discours particulièrement virulent, le locataire de la Maison Blanche avait appelé un peu plus tôt ses sympathisants à se diriger vers le Congrès pour faire pression sur les élus républicains afin qu'ils s'opposent à la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Des manifestants pro-Trump ont pénétré dans le Congrès américain. © AFP - DREW ANGERER