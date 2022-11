États-Unis : Donald Trump annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024

C'était annoncé. C'est désormais confirmé. Donald Trump sera bien candidat à l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis. L'ancien président de 76 ans a déposé sa candidature ce mardi auprès des autorités électorales américaines. Il l'a ensuite annoncé officiellement, sous un tonnerre d'applaudissements de militants réunis dans la salle de réception de sa luxueuse villa de Mar-a-Lago en Floride.

ⓘ Publicité

Troisième candidature

Donald Trump se lance donc dans une nouvelle course pour la Maison Blanche. "L'Amérique est de retour", a-t-il déclaré, dressant un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. "Joe Biden incarne les échecs de la gauche et de la corruption de Washington. En deux ans, l'administration Biden a détruit l'économie américaine", a accusé l'ex-homme d'affaires dans son discours au ton pugnace, d'une durée d'un peu plus d'une heure. Le président démocrate "nous conduit au bord de la guerre nucléaire", a-t-il aussi affirmé, en référence au soutien américain à l'Ukraine.

De son côté, l'actuel président américain, Joe Biden n'a pas tardé à réagir. "Trump a laissé tomber l'Amérique", a-t-il lancé, en déplacement en Indonésie à l'occasion du G20. Il a également publié sur son compte Twitter une vidéo critiquant le bilan de l'ancien chef d'Etat.

Cette nouvelle candidature est la troisième de Donald Trump à la Maison Blanche. Arrivé au pouvoir en novembre 2016 en créant la plus grande surprise politique moderne, Donald Trump avait bafoué tous les usages pendant sa présidence. Il avait quitté Washington dans le chaos après avoir échoué à se faire réélire face à Joe Biden, une défaite qu'il n'a d'ailleurs jamais reconnue.