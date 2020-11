États-Unis : "On sait depuis 2016 qu'il faut faire attention aux sondages", pour Lionel Larré

Le duel continue d'être serré, ce mercredi en fin de matinée, dans la course à la Maison Blanche entre Donald Trump, le président américain républicain, et son challenger démocrate Joe Biden. Donald Trump a fait part de son intention de saisir la Cour suprême, dénonçant une "fraude" dans les Etats dont les résultats ne sont pas encore connus. Quelques minutes avant, le président de l'Université de Bordeaux Montaigne et professeur de civilisation américaine, Lionel Larré était l'invité de France Bleu Gironde.

Le premier enseignement de ce scrutin est que Joe Biden n'a pas remporté la large victoire à laquelle il aspirait. "On pouvait espérer que ça soit beaucoup plus clair. Mais on sait aussi depuis 2016 qu'il faut faire attention aux sondages, qui donnaient Joe Biden gagnant. La vague bleue [pour Joe Biden] n'est pas là, même dans le vote populaire", constate Lionel Larré.

Quelques minutes avant cette interview, Donald Trump avait déj revendiqué la victoire sur Twitter, en twittant "en ce qui me concerne, nous avons déjà gagné". "On pouvait s'attendre à ce genre de réaction de Donald Trump", selon le président de l'Université Bordeaux Montaigne, alors que le vainqueur n'est pas encore connu. Un délai qui "peut s'expliquer en partie par le nombre élevé de votes par correspondance. Beaucoup d'Américains ont choisi de voter par correspondance à cause de la crise de la Covid. Et leurs bulletins prennent un peu plus de temps à être comptés".

En tout cas, selon Lionel Larré, c'est une nouvelle preuve que "la société américaine est extrêmement divisée depuis des années, le vote populaire est quasiment à 50-50. Et puis, malheureusement c'est une société divisée également socialement. Quand on observe cette société de l'extérieur, on craint qu'elle ne se déchire encore pour de longues années", analyse-t-il.