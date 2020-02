Etes-vous inscrits sur les listes électorales ? Samedi, ce sera trop tard !

Charente-Maritime, France

Etes-vous bien inscrits sur les listes électorales ? Les prochaines élections ce sont bien sûr, les municipales, les 15 et 22 Mars prochain ... mais il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire. Jusqu'au 7 Février précisément ... ce vendredi.

Si vous venez de déménager, ce n'est pas automatique sachez que c'est à vous de faire la démarche. Il faut se rendre en mairie avec un passeport ou une carte nationale d'identité en cours de validité, portez également un justificatif de domicile, une facture de gaz ou d'électricité de moins de 3 mois. Une simple facture de téléphone portable est également acceptée.

Remplissez enfin un formulaire d'inscription que l'on trouve sur internet mais aussi généralement en mairie. Ces documents vous permettront d'être enregistrés sur les listes électorales et donc de voter dans un peu plus d'un mois.

Vous pouvez aussi vérifier simplement si vous êtes inscrit ou pas pour ces élections.

Une démarche qui peut aussi s'effectuer sur internet.sur le site service-public.fr site où vous pouvez aussi vérifier simplement si vous êtes inscrit ou pas pour ces élections. Il suffit de rentrer le nom de votre commune et son code postal, de préciser votre nom de famille, d'entrer également votre prénom et c'est important votre deuxième ou troisième prénom, ceux qui figurent sur votre acte de naissance ajoutez enfin votre sexe et votre date de naissance. Vous saurez ensuite instantanément si vous êtes inscrit et à quel bureau vous devez vous présenter pour voter.