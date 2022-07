Etienne Stoskopf sera le nouveau préfet de la Somme

Après plus de trois années passées dans la Somme, Muriel Nguyen va quitter son poste de préfète. Elle sera remplacée par Etienne Stoskopf, jusque là préfet des Pyrénées-Orientales. L'annonce a été officialisée en conseil des ministres ce mercredi 20 juillet et la passation de pouvoir aura lieu le 23 août prochain.

Etienne Stoskopf, 44 ans, va diriger sa deuxième préfecture. Cet Alsacien a été diplômé de l'École Nationale d'Administration (ENA) en 2003 avant d'être titularisé préfet en 2018. Entre temps, il a beaucoup travaillé auprès du ministère de l'Intérieur. C'est d'ailleurs là qu'il a effectué le plus gros de sa carrière, pour l'instant, de haut-fonctionnaire.

Un spécialiste des questions de sécurité

Le haut-fonctionnaire a exercé pendant près de 9 ans place Beauvau. Il commence d'abord sa carrière comme directeur de cabinet du préfet du Finistère, de 2005 à 2007. Puis, il poursuit au ministère de l'Intérieur en 2008. Il sera d'ailleurs, de 2012 à 2014, conseiller sécurité auprès du cabinet du ministre.

Etienne Stoskopf a beaucoup travaillé sur les questions de sécurité. Après six années au ministère de l'Intérieur, puis trois au sein du cabinet du Premier ministre, il est nommé, en 2017, à la préfecture de la région Auvergne-Rhône Alpes où il exerce la fonction de préfet délégué à la sécurité et à la défense de la zone Sud-Est de la France. De 2018 à 2020, il revient place Beauvau et devient directeur adjoint du cabinet du ministre.

Première nomination dans les Pyrénées-Orientales

Dix-sept ans après sa sortie de l'ENA, en 2020, Etienne Stoskopf est nommé préfet des Pyrénées-Orientales. Une première expérience à la tête des services de l'État sur le territoire où il aura du gérer, en autres, la crise du Covid, la mise en place de la vaccination et toutes les contestations autour. Son passage dans le Sud de la France aura aussi été marqué par une dramatique explosion dans un immeuble de Saint-Laurent-de-la-Salanque en février dernier. Huit personnes, dont deux enfants, ont trouvé la mort.

Etienne Stoskopf va donc remplacer Muriel Nguyen, préfète de la Somme depuis janvier 2019. Elle quittera son poste le 23 août prochain et devrait prendre la direction du cabinet d'Olivier Klein, ministère du Logement.