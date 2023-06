Être en maire en Indre-et-Loire [5/5] : quand la violence fait partie du quotidien, "il faut résister"

Les souvenirs de ce 20 mai 2018 sont encore intacts pour Bertrand Ritouret. Ce jour-là, le maire de Luynes, s'était interposé pour empêcher des gens du voyage de s'installer illégalement sur le terrain de football. "Je les ai vus arriver de ma maison. Il y avait environ 200-250 caravanes, ça ne passe pas de manière inaperçue. Donc, tout de suite, j'ai compris ce qu'il se passait."

Avec son plus jeune fils, âgé de 17 ans à l'époque, Bertrand Ritouret se met en plein milieu du chemin qui mène au parc des Varennes. "On a négocié pendant deux heures, durant lesquelles j'ai été agressé et mon fils aussi. Lui, il a été étranglé par-derrière. Moi, on m'a jeté des pierres dans le dos, on m'a donné des coups dans le dos et on m'a roulé sur le pied. J'ai eu neuf jours d'ITT [NDLR : Incapacité totale de travail]. Ça a été un moment particulièrement pénible."

Sur la photo prise par un témoin de la scène, on voit Bertrand Ritouret, avec le chemise bleu clair, en train d'être ceinturé par plusieurs personnes. © Radio France - Adrien Bossard

"L'État est défaillant"

C'est la première fois que l'élu de 62 ans se retrouvait dans une telle situation. Et qu'il était, par ailleurs, victime de violences. Mais ce qu'il retient surtout, c'est d'avoir dû céder face aux gens du voyage, contraint et forcé par les services de l'État. "Les négociateurs de la préfecture m'ont dit qu'il fallait les laisser passer. Alors que les gendarmes, eux, avaient pour consigne de ne pas intervenir. On se sent bien seul dans ce genre de circonstances parce que l'État est aux abonnés absents. Le lendemain, des citoyens sont venus sonner chez moi, fusil sur l'épaule, en me disant : 'Monsieur le maire, on va vous donner un coup de main. On va faire la milice si l'État n'est pas capable de bouger.' Vous vous rendez compte du genre de réactions qu'on commence à voir ? Si on ne fait rien, ça va dégénérer."

Une fois cet épisode clôt, la vie n'a pas pour autant toujours été un long fleuve tranquille. Bertrand Ritouret a reçu des lettres, des insultes en tout genre et des menaces de mort sur les réseaux sociaux. "Du style : 'On va brûler la maison du maire'. Les trois-quarts du temps, c'est de façon anonyme, en plus." Il assure avoir déposé une dizaine de plaintes, au total. "Quand vous êtes maire, vous êtes en première ligne, vous le savez, explique l'élu de 62 ans. Dès que quelqu'un n'est pas content, c'est la faute du maire. On fait avec. On se blinde. Mais là, depuis quatre ou cinq ans, je vois une dégradation des choses. Les gens n'ont plus peur de rien. Ils ont un sentiment d'impunité et ils vous le disent. À la suite de mon agression, j'avais pu discuter directement avec Emmanuel Macron. Il m'avait dit : 'Heureusement, l'État est vos côtés.' Et je lui avais répondu que non, l'État est défaillant."

"Si on choisit de ne pas affronter ce type de difficultés, je pense que c'est encore plus dangereux, parce que ça va se propager, ça va se diffuser"

Quand d'autres préfèrent tout plaquer, rendre leur écharpe, Bertrand Ritouret, lui, a fait le choix de continuer. Et de rempiler pour un troisième mandat consécutif en 2020. Sans jamais se poser de questions sur son avenir politique. Du moins, pour l'instant.

"Peut-être qu'un jour, ça ira trop loin, et je dirai stop, estime-t-il. Mais en l'état actuel, non. Justement parce que je vois des gens qui, à la suite de tels faits, disent : 'J'arrête.' Si on n'est pas un certain nombre à résister, eh bien, je crains le pire. C'est comme le maître-chanteur. Il y a deux façons d'agir. Soit vous rentrez dans son jeu, vous voulez être tranquille, vous commencez à payer et à faire ce qu'il vous demande. Soit vous dites non et vous allez jusqu'au bout. Si on choisit de ne pas affronter ce type de difficultés, je pense que c'est encore plus dangereux, parce que ça va se propager, ça va se diffuser."

