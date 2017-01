"Être jeune, c'est avoir une autre vision de la politique" - Rémy Dick, 22 ans, maire de Florange

Il n'a que 22 ans, et il est déjà à la tête d'une ville emblématique de la Moselle, où les candidats à la présidentielle se pressent. Rémy Dick, maire de Florange depuis un mois et demi, impose son style dans la ville qui l'a vu grandir.

Il est le plus jeune maire de France en exercice. Rémy Dick a été élu en décembre dernier maire de Florange, pour remplacer le démissionnaire Michel Decker. Son âge ? Un atout plus qu'un handicap, selon l'intéressé : "On m'attaque sur mon inexpérience, mais quand on est jeune on est dynamique, on a une autre vision de la politique, et un petit côté naïf qui peut être salvateur en politique". Sans étiquette au départ, mais avec une majorité de droite, Rémy Dick est depuis peu membre du parti Les Républicains. Il a par ailleurs déjà fait son choix pour l'élection présidentielle à venir : "Avant même d'être une personnalité politique, je soutenais déjà François Fillon. Il a réussi magistralement aux primaires, il est bien engagé".

Florange, un symbole pour beaucoup de politiques

Mais à Florange, ce sont d'autres candidats à l'élection présidentielle qui défilent depuis plusieurs mois : Arnaud Montebourg en octobre, François Hollande (qui depuis a renoncé à se représenter) quelques jours plus tard, et Jean-Luc Mélenchon ce jeudi 19 janvier. Aucune hostilité cependant du côté de Rémy Dick : "Nous sommes en démocratie, il y a du débat. J'ai accepté que Jean-Luc Mélenchon vienne à la Passerelle (la salle de spectacle de la ville, NDLR). Dans le cadre de la campagne présidentielle, les portes sont ouvertes"'. C'est autre chose qui dérange le maire de Florange :

Ce qui est agaçant, c'est que l'enjeu électoral que représente Florange est fondé sur l'idée qu'Arcelor Mittal ne fonctionne plus. Il est toujours bon de rappeler que seuls les hauts fourneaux ne fonctionnent plus. Après, Florange est un symbole d'une certaine lutte, qu'on le veuille ou non." - Rémy Dick, maire de Florange

Un patrimoine et une histoire parfois lourds à porter, selon ses termes : "les ruines, il y en a un certain nombre, cela fait partie des choses que j'aimerais changer". Rémy Dick qui ne se risque pas trop à parler de son propre avenir : "On verra déjà sur le court terme si je supporte la fonction. Je crois que c'est bien engagé, et pour la suite on verra au fil des opportunités".