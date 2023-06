Être maire en Indre-et-Loire [4/5] : face à l'exigence d'administrés qui veulent "tout, tout de suite"

Michel Guignaudeau n'est pas un perdreau de l'année. À 77 ans, cet ancien proviseur de lycée, le sait très bien : "On ne fait plus de la politique comme il y a 50 ans". Son rôle n'est, en effet, plus tout à fait le même qu'en 1977, lorsqu'il prend la première fois la tête de la mairie de Ligueil. "J'ai été élu jusqu'en 1989, à un moment où il y avait encore des us et coutumes, un respect de la fonction. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas."

Après une longue pause, pour se consacrer à sa carrière professionnelle, il est revenu aux affaires de la petite bourgade de 2.200 habitants, dans le Lochois, en 2014. Avec l'impression de devoir réinventer sa manière de gérer une commune. Et la relation avec les habitants. "Il y a une population nouvelle, moins agricole, plus jeune. La société a évolué. C'est à la fois de l'immédiateté et de l'exigence. Il faut avoir tout, tout de suite. Je vais vous donner un exemple sur nos astreintes du week-end. En général, on est appelé pour un chat qui a été écrasé sur la route, un chien qui se balade entre Ligueil et La Celle-Guénand. Là, ce ne sont pas des urgences. L'urgence, c'est si vous avez une fuite gigantesque et qu'il y a de l'eau chez vous tout le week-end ou si vous avez un réseau d'assainissement bouché, ça peut arriver. L'important, c'est aussi de leur faire comprendre que l'on n'est pas à la merci de leur volonté non plus."

"On aimerait bien que devant chez soi, ça soit fait toujours en priorité"

Difficile, parfois, de trouver le bon équilibre. D'un côté, il faut jouer la carte de la proximité. Être à l'écoute des administrés. Et de l'autre, savoir prendre de la distance. Pour conserver de l'autorité. "Quand je suis redevenu maire, je me suis rendu compte de certaines choses. Des gens passaient par des conseillers municipaux pour obtenir une bonne grâce du maire. Pour faire sauter des PV notamment. Moi, c'est très clair. Je ne déjuge jamais mon policier municipal. Pas plus que je n'accorde de privilèges."

Chaque jour, la mairie de Ligueil reçoit des centaines de mails et plus de 80 appels téléphoniques. L'accueil les compile tous dans un registre qu'il transmet à Michel Guignaudeau, le soir. Et il y a de tout. "On a des habitants qui se plaignant du fait que les éboueurs ne soient pas passés, alors qu'on avait pourtant prévenu qu'ils ne pouvaient exceptionnellement pas assurer le ramassage. On a aussi des gens qui nous alertent d'un trou dans la voirie. Ou des plaintes concernant le fauchage : 'Pourquoi les herbes hautes sont coupées dans le nord de la commune alors que, pendant ce temps, le sud attend et il y a des vipères ?' C'est marrant, d'un seul coup, les vipères renaissent. Donc on va contrôler, voir si c'est vrai, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de vipères que ça. En fait, on aimerait bien que devant chez soi, ça soit fait toujours en priorité. Et j'explique que je n'ai pas la capacité d'avoir une brigade de 50 agents."

"Si vous dites les choses avec les précautions oratoires nécessaires, vous allez être entendus"

Michel Guignaudeau doit donc sans cesse se justifier, expliquer l'action municipale. "Au tout début, quand je suis arrivé ici, il y avait moins d'efforts à faire", reconnaît l'élu. Mais il le concède, ça a aussi ses avantages. "En fait, tant mieux si les gens sont exigeants. C'est comme ça qu'on avance. Tous les ans, je fais une grand-messe royale où je donne une heure aux élus pour s'expliquer et deux heures pour les questions à la population. Là, je leur dis : 'Allez-y, exprimez-vous, dites ce que vous pensez, rentrez-nous dans la gueule s'il faut, c'est le moment.' Cette année, ils ont réussi quand même à se déverrouiller et à nous sortir des critiques. Si vous dites les choses avec les précautions oratoires nécessaires, vous allez être entendus."

Or, l'élu se désolé de voir que les mots et le ton employés sont de plus en plus agressifs à son égard. Un maire est souvent à portée d'engueulades. À portée de baffes aussi, malheureusement. "Même si ça monte parfois dans les tours, pour l'instant, je n'ai jamais été pris à partie. Ni insulté. Il suffit que je dise ça pour que demain..."

