"Etre maire : un sacerdoce !"

Les maires de toute la France sont réunis à Paris pour le 104ème Congrès des maires de France. Depuis des années, ils alertent sur leurs difficultés. Entre la baisse des dotations de l'Etat des dernières années et la récente flambée des coûts de l'énergie, la question budgétaire est au cœur de toutes les inquiétudes. Mais la fonction elle-même ne fait plus vraiment rêver. Certains maires, élus pour la première fois aux dernières élections municipales, ont déchanté. Ils sont plus de 800 en France à avoir démissionné.

ⓘ Publicité

Une fonction très chronophage

C'est le cas de Serge Marlot, élu à Felon dans le Territoire de Belfort. Il a abandonné en janvier au bout de deux ans. Il invoque l'ambiance délétère qui régnait au conseil municipal : "J'y pensais 24 heures sur 24. J'ai tenu deux ans et puis après, je me suis dit que pour ma santé, ça ne valait pas le coup."

Mais au-delà de sa situation, Serge Marlot dépeint aussi une fonction très chronophage : "Aujourd'hui, même dans un petit village, un maire qui pense faire le boulot en moins de 20 à 25 heures par semaine, il rêve. Et puis c'est parfois décourageant. Autour de ce boulot de maire, il y a la préfecture, il y a la trésorerie, il y a la communauté de communes et vous avez parfois bien du mal à travailler. On se sent isolé. On a quand même réussi à faire de belles choses au village mais parfois on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On avait, par exemple, des problèmes de défense incendie, de colonne d'eau. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros. C'est même pas en rêve. Ce sera pour dans quelques années. Mais pendant ce temps là, il y a un tiers du village qui est hors défense incendie. On a l'impression que plus on est petit, moins on pèse."

La débrouille

Corinne Aymonier, elle, a aussi a été élue pour la première fois en 2020, à Autrechêne, après quatre mandats en tant que conseillère ou adjointe. Elle, n'envisage pas de démissionner mais elle reconnaît que la tâche n'est pas simple. Etre maire, c'est souvent la débrouille : " Je peux vous raconter une anecdote. C'était en janvier 2022. Les contrats aidés qu'on avait pour les employés communaux. n'ont pas été reconduits. Donc de janvier jusqu'à mai, on n'avait plus personne pour conduire le bus scolaire. Eh bien à ce moment-là, le bus scolaire, c'est le maire, ce sont les adjoints, c'est une conseillère. Ça, ça s'appelle maire-à-tout-faire !" sourit Corinne Aymonier.

Mais il y a aussi des anecdotes moins amusantes. Etre maire, c'est aussi faire face parfois à la colère de certains habitants : "J'ai déjà été agressée en tant que maire par un habitant. Il n'était pas d'accord avec le fait qu'on fasse des travaux devant chez lui. II s'en est pris verbalement à moi."

Un sacerdoce

"On chope des cheveux blancs en étant maire, ça c'est sûr ! poursuit la maire d'Autrechêne, malgré tout toujours motivée. J_e pense que c'est devenu un sacerdoce plus qu'une mission, parce qu'il faut vraiment en vouloir. Parfois la tâche est difficile et on ne trouve pas les solutions. On n'a pas forcément l'argent. Dans nos communes, les budgets sont petits alors qu'on a les mêmes difficultés que les grosses communes. Et l'Etat n'est pas toujours du bon côté non plus. Certains pays comme l'Allemagne par exemple, ont beaucoup œuvré pour faire des communes nouvelles en faisant des regroupements de communes. Je pense que on va peut-être être obligés d'y arriver nous aussi."_

Pour autant Corinne Aymonier ne regrette pas son engagement : "Ça reste malgré tout très enrichissant." Mais quand on lui demande si elle sera de nouveau candidate en 2026, la réponse est claire : "Alors là, je peux être honnête, je dirais non. Non, je repars pas. La place sera libre, ça c'est sûr." Encore faudra-t-il qu'elle trouve preneur...