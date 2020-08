Etretat : le maire écolo qui refuse l'étiquette verte

Le nouveau maire d'Etretat est un écolo qui refuse l'étiquette verte. Elu depuis quelques mois, il a déjà engagé des dossiers pour protéger davantage la nature qui a fait la renommée de sa commune mais aussi pour que les habitants vivent plus en harmonie avec les milliers de touristes.

Il vient de vivre sa première saison touristique à la tête d'une station balnéaire. André Baillard est le nouveau maire d'Etretat, élu en juin et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il détonne par rapport à l'ancienne équipe municipale. Avec son franc-parler et son intention de rendre Etretat aux habitants face à la masse de touristes qui débarquent chaque été, André Baillard est un vrai défenseur du "village" et de sa nature qui a fait sa renommée.

Un maire écolo qui refuse l'étiquette verte

Sur les murs de son bureau : une grande carte satellite de la commune, des peintures représentant les falaises et une affiche "opération zéro mégots à Etretat". Alors écolo ce nouveau maire ?

Au sens politique du terme, je ne suis pas écologiste mais au sens protection de la nature oui je suis écologiste"

En bon maire d'une commune du littoral, il porte une chemise légère agrémentée d'un gilet sans manche en polaire. André Baillard a 72 ans, il est bavard, passionné par son village dont il connaît parfaitement l'histoire. Avec sa démarche et son sourire, certains le prennent pour "un gentil" comme il dit mais l'ancien militaire sait se faire entendre comme à propos de la station d'épuration installée non loin :

Pour moi c'est un danger, un risque d'épidémie pour les Etretatais"

Et d'ajouter que "Fukushima n'était pas dangereux avant le tsunami"...

Pour lui, l'écologie, c'est avant tout de l'intelligence. Il veut notamment changer les habitudes des restaurateurs en matière de tri des déchets et recycler les coques des fruits de mer que l'on mange en nombre dans la station balnéaire. Pourquoi ne pas faire des dalles avec les coques es huîtres et des moules ?

Puisqu'on peut le faire ailleurs, on peut le faire à Etretat."

A 72 ans, André Baillard devient maire pour la première fois © Radio France - Amélie Bonté

Evidemment pas seul, le nouveau maire compte bien sur la communauté urbaine du Havre Seine métropole pour faire avancer les dossiers mais parfois taper du poing sur la table fonctionne aussi, comme avec les paquebots de la compagnie Ponant. Tout l'été, ils se sont approchés un peu trop des falaises au goût d'André Baillard :

En s'arrêtant le bateau jette son ancre qui tombe sur le fond marin et ça l'esquinte !"

Au delà du bon sens écologique, son ambition est de trouver un meilleur équilibre entre ses administrés et les milliers de touristes qui débarquent aux beaux jours.