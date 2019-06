Europe Ecologie les Verts prépare les municipales dans les Landes

Département Landes, France

Dérèglement climatique, protection de la biodiversité, défense d'autres modèles agricole, alimentaire, énergétique. Moins d'un mois après les élections européennes le parti Europe Ecologie les Verts présente sa stratégie dans les Landes pour les municipales, qui auront lieu en 2020.

Pour l'instant, aucune liste n'a été établie. EELV n'exclut pas d'apporter son soutien si ses valeurs : écologie, solidarité, démocratie, sont représentées. Mais, le parti, qui rassemble une soixantaine d'adhérents dans le département, va d'abord proposer des réunions publiques pour échanger et co-construire avec les citoyens, sur un programme. La première est prévue samedi 29 juin, en présence de la conseillère régionale, la Landaise, Laurence Motoman.

Terminé la gauche plurielle !

Impossible de dire donc aujourd'hui si EELV fera cavalier seul, dans chaque des communes landaises. Mais, quand on pose la question à l'une des deux porte-parole dans le département, une chose est sûre : pas de liste de la gauche plurielle. "Nous ne voulons pas d'assemblages de partis, ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas discuter avec tout le monde. La plupart des partis de gauche sont comme nous, contre le libéralisme, mais nous on place l'écologie en premier", explique Marie-Claire Dupouy, l'une des deux porte-parole d'EELV dans les Landes.

Comme ailleurs en France, les Verts ont percé dans les Landes lors des dernières élections. Arrivés en troisième position, ils ont gagné 6.500 voix. Pour autant, pas question de fanfaronner, les municipales n'ont rien à voir avec les européennes insiste Marie-Claire Dupouy. Mais, cette dernière espère tout de même surfer sur ces bons résultats : "La stratégie utilisée à été payante. On parle de Jadot, tête de liste, mais tous les co-listiers étaient des gens de convictions, des gens de terrain avec un vécu concret et pas simplement du blabla théorique. Je pense que cette façon de plaire a plu et c'est ce que nous on aimerait refaire, mais sans être arrogant ou vouloir chapeauter."

L'importance du scrutin

"Les municipales qui arrivent sont extrêmement importantes, elles vont nous amener près de 2030. En 2030, on aura déjà les effets du dérèglement climatique, qui vont impacter principalement les plus précaires", rajoute Marie-Claire Dupouy, "il faut mettre en place au niveau des territoires, communes et agglomérations, des structures et des projets qui permettent à tout le monde de bien vivre".