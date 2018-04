Paris, France

Avec le discours de la Sorbonne il y a sept mois, le président français avait fixé le cap. Ce mardi il passe aux travaux pratiques. Emmanuel Macron est attendu à 10 h dans l’hémicycle strasbourgeois. Son discours sera axé sur les projets de réforme, les valeurs de l'UE et la démocratie.

"Refonder l'Europe" à un an des élections européennes

Un an avant les élections européennes qui se dérouleront en mai 2019, Emmanuel Macron va tenter de mobiliser autour de son ambition de "refonder l'Europe" pour lutter contre la montée des populismes. Le président a jugé dimanche soir que le continent européen assistait à une montée des "extrêmes, des populismes, de gens qui remettent en cause l'Etat de droit". Emmanuel Macron devrait ainsi rappeler les grandes lignes de son discours prononcé à la Sorbonne en septembre dernier : du renforcement de la zone euro à la généralisation du programme Erasmus en passant par l'Europe de la défense.

Emmanuel Macron lance les "consultations citoyennes" sur l'Europe

Dans la foulée de son passage au parlement de Strasbourg, le président ira dans les Vosges à Épinal pour faire de la pédagogie et lancer ses consultations citoyennes. Un projet qui a pour ambition de consulter les citoyens de 26 pays européens et de les faire participer au projet de refondation. L’idée de ces débats publics est partie d’un constat : celui du rejet de l’Europe, de l’incompréhension, voire de la défiance vis à vis des institutions européennes. L’Élysée veut "libérer la parole sur l'Europe, redonner confiance et éclairer le débat". Pour terminer cette séquence européenne, Emmanuel Macron sera en Allemagne ce jeudi pour rencontrer la chancelière allemande et échanger sur les grands chantiers et notamment préparer avec Berlin une "feuille de route" sur la réforme de la zone euro.