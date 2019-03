Européennes 2019 : "la gauche doit sortir de ses querelles d'égo" pour Didier Cardon du mouvement Place Publique

Amiens, France

C'est un mouvement qui espère fédérer les forces de gauche pour les prochaines élections européennes. Il s'appelle Place Publique, il a été lancé par l'essayiste Raphaël Glucksmann, et il vient de s'allier avec le Parti Socialiste.

Unir les forces de gauche

Didier Cardon, conseiller municipal d'opposition à Amiens (et ancien membre du PS) en est le référent dans la Somme. Et il plaide pour une large union de la gauche : _"Il faut rassembler un maximum de forces des gauche pour peser dans les débats. Pour les prochaines européennes, il faut construite une alternative aux proposition libérales ou nationalistes. Nous avons fait dix propositions qui balayent les problématiques européennes : la concurrence entre les états membres que les citoyens ne supportent plus, l'absence de démocratie eu niveau européen et la prise en compte des enjeux écologique qui est fondamentale. La gauche doit sortir de ses querelles d'égo et se rassembler."_

Une liste pour les municipales de 2020 à Amiens ?

Place publique regroupe une quarantaine de membres dans la Somme. Le mouvement a aussi en ligne de mire les municipales de 2020. Didier Cardon espère rassembler des citoyens proches "de la France insoumise, du Parti Socialiste, des écologistes eu du Parti Communiste" mais refuse de dire pour l'instant si le mouvement présentera une liste en nom propre.

L'interview de Didier Cardon est à réécouter ici.