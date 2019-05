Européennes : à la maison d'arrêt de La Talaudière, des détenus votent par correspondance

La Talaudière, France

Un bureau de vote un peu particulier sera mis en place mardi 21 mai à La Talaudière (Loire), au sein de la maison d'arrêt. Comme dans les autres établissements pénitentiaires français, les détenus ont la possibilité de participer aux élections européennes par correspondance. C'est la première fois que ce mode de scrutin est utilisé dans les prisons françaises, comme le prévoit la loi du 23 mars 2019 de programmation de réforme de la justice.

Tous les détenus peuvent voter depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, explique Alain Reymond, le directeur de la maison d'arrêt de La Talaudière. "Les deux manières de vote depuis que les détenus ne sont plus privés de leurs droits civiques sont le vote par procuration ou le vote à l'extérieur, à l'occasion de permissions de sortir", rappelle le responsable de l'établissement. Le vote par correspondance offre donc une troisième possibilité, que le ministère de la Justice espère plus incitative pour les détenus.

Seulement 1.000 votants à la présidentielle de 2017 dans les prisons

Lors d'une visite de la maison d'arrêt de Luynes (Bouches-du-Rhône) au mois de mars, la garde des Sceaux Nicole Belloubet avait en effet pointé du doigt le très faible taux de participation des détenus aux élections ."Il y a très peu de détenus en France qui sont privés de leur droit de vote --500 environ sur 70.000-- et pourtant à l'élection présidentielle, il n'y a eu que 1.000 votants", avait déclaré la ministre de la Justice.

À La Talaudière, pour le scrutin européen, "une quarantaine de détenus sont admis à participer au vote par correspondance", précise le directeur de la maison d'arrêt, où sont incarcérées 400 personnes actuellement. C'est le cas d'André *, 74 ans. "Ça fait plaisir quelque part qu'un détenu puisse justement s'exprimer, ça prouve que malgré notre position pas tellement agréable, on a quand même une parole à dire", lâche le septuagénaire, qui n'est pas un électeur très assidu. Généralement il ne vote qu'à la présidentielle.

Ali *, en revanche, a toujours voté depuis qu'il est en France. Ce Marocain d'origine vit en France depuis 1980, il a fait son service militaire en Allemagne et il c'est un Européen convaincu : "l'Europe apporte la paix, la prospérité, la démocratie, donc il faut voter", affirme cet homme de 60 ans, qui se dit très inquiet de voir les Britanniques sortir de l'Union européenne.

Voter, oui, mais pour qui ? Sébastien *, 29 ans, est perdu entre les 34 listes. Le détenu explique qu'il s'intéresse de plus en plus à politique, mais qu'il manque de connaissances. Les ateliers organisés au sein de la maison d'arrêt sur les élections européennes lui ont donné quelques bases, mais pas suffisamment à son goût. "Si on n'a pas une chaîné de télé qui est assez spécialisée, on a du mal à s'y retrouver. On a LCP un petit peu... ou alors BFM en continu, mais ils sont quand-même assez sur les faits divers", regrette le jeune homme qui n'a qu'une certitude, celle de ne pas voter pour les extrêmes.

* les prénoms ont été modifiés.