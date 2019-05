Européennes : au Blanc, la fermeture de la maternité motive des électeurs

Au Blanc, l'abstention a battu des records lors des élections européennes de 2014. 58,83 % des électeurs inscrits sont restés chez eux. C'était le dixième taux le plus élevé dans le département de l'Indre. Cette tendance pourrait se confirmer dimanche 26 mai. "Ça ne m'intéresse pas. L'Europe, c'est trop compliqué. J'irai au restaurant. Et puis moi _je suis contre l'Union européenne, contre l'euro. C'est la première fois que je n'irai pas voter depuis mes 18 ans_", témoigne Michelle, une retraitée. Le scrutin ne déchaîne pas les passions. Les abstentionnistes sont nombreux. Mais certains veulent aussi se mobiliser pour sanctionner la politique menée par Emmanuel Macron depuis deux ans.

L'élection est particulière au Blanc en cette année. Le scrutin intervient sept mois après la fermeture de la maternité du Blanc. Une décision mal vécue encore par les habitants. Et l'illustration pour certains du mépris d'Emmanuel Macron pour les territoires ruraux. "Je pense que c'est quelqu'un qui manque d'humanité. Ce n'est pas normal qu'une maternité ferme comme ça. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et de faire semblant de les écouter. Parce qu'on sait que les décisions sont prises avant", s'agace Pascal.

On nous a fermé notre superbe maternité alors on va les sanctionner. On ne va pas se laisser faire", Frédéric