Européennes : au lycée Jean Monnet à Strasbourg, François Hollande questionné par des élèves sur l'Europe

Strasbourg, France

L'ancien président de la République ne décroche pas de la politique. Depuis fin février, il fait le tour des lycées français pour débattre de l'Europe, avant les élections européennes. Ce mercredi 24 avril, c'était au tour des jeunes de l'établissement Jean Monnet à Strasbourg de recevoir l'ex chef de l'Etat.

"Qu'est-ce qu'on peut donner comme perspective à l'Union européenne?"

Pendant une heure et demie, ils ont débattu de l'avenir de l'Europe. "La menace ne vient pas de l'éclatement de l'Europe mais de son immobilité. Qu'est-ce qu'on peut donner comme perspective à l'Union européenne ? ", a commencé par dire François Hollande, l'air détendu.

S'ensuit un jeu de questions-réponses, portant autour de l'urgence climatique, mais aussi du Brexit. Un jeune lycéen pose la question du "Frexit". "Que risque la France si elle quitte l'Europe? Vous ne seriez plus des citoyens européens, il y aurait aussi le retour des droits de douane", répond l'ancien président.

Les lycéens ont envoyé une lettre pour inviter François Hollande à venir débattre © Radio France - Marianne Naquet

Revenir à une Europe à deux vitesses

Quant à comment recréer une identité européenne, François Hollande met une proposition sur la table. Je plaide pour qu'au sein de cette Europe à 27, on puisse à quelques pays se regrouper, aller plus vite et être plus intégrés. On retrouverait l'Europe des 6 et des 8". Pour consolider l'Europe, il a aussi invité les jeunes à voyager dans toute l'Union européenne pour leurs études. "C'est à vous jouer!", a lancé l'ancien chef de l'Etat.

Les lycéens avaient soigneusement préparé une liste de questions pour l'ancien président © Radio France - Marianne Naquet

La session questions-réponses s'est terminée sur une séance collective de selfies, dans la cour de récréation. Au même moment, le vent s'est mis à souffler : "C'est l'effet Hollande", lâche un membre de l'établissement, en référence à la pluie, venue parfois troubler le quinquennat de l'ancien président.