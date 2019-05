Européennes au Pays basque : les Républicains s'effondrent dans leur fief, percée écologiste

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la liste "Renaissance" (LREM-MoDem) arrive largement en tête des élections européennes. Au Pays basque, les écologistes sont devant le Rassemblement national, et les Républicains subissent une défaite historique.

Si la tectonique des plaques politiques est la même partout, le Pays basque garde malgré tout ses spécificités. Alors que le Rassemblement national sort vainqueur des élections européennes en France, ce n'est pas le cas dans les Pyrénées-Atlantiques, où la liste menée par Nathalie Loiseau arrive largement en tête avec 25,17% des voix.

L'alliance entre le Modem et la République en Marche obtient de très bons scores notamment sur les villes de la côte : près de 30% à Saint-Jean-de-Luz ou Anglet, 33% même à Biarritz, ville du maire Modem Michel Veunac.

La déroute des Républicains

Pour les Républicains, en revanche, c'est la dégringolade. Mis à part Béguios, où le maire Didier Irigoin était candidat sur la liste, ou quelques communes de l'Ostibarret, le parti de Laurent Wauquiez n'obtient que 8 % au niveau départemental, où il est même devancé par la liste de gauche de Raphael Glucksman. La déroute est d'autant plus grande qu'en 2014 la liste UMP menée alors par Michèle Alliot Marie était arrivée en tête au Pays basque et en Béarn avec plus de 19 % des voix.

La surprise écolo

Europe Ecologie les Verts crée la surprise, en devenant la première force de gauche. Avec 15,47 % des suffrages dans le département, elle est même plus forte qu'ailleurs. La liste de Yannick Jadot arrive en deuxième position dans toutes les villes de la côte basque, et vire en tête dans une vingtaine de communes de l'Intérieur, dont Mendionde, où le maire Lucien Betbeder était candidat et obtient 33% des voix.

L'extrême-droite s'enracine au Pays basque

Enfin, avec près de 17% des suffrages dans le 64, le Rassemblement national reste loin derrière la liste LREM-Modem, et surtout bien en dessous de son résultat au niveau national. Mais il continue malgré tout à s'implanter petit à petit au Pays basque, et notamment dans le Bas-Adour. 12 communes du Pays basque ont placé le parti de Marine Le Pen en tête : Guiche, Urcuit, Bidache, Etchebar, Uhart-Cize, Suhescun, Etcharry, Aroue, Arrast-Larrebieu, Esterençuby, Lacarre et Hélette.

