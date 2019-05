Européennes : le système D des communes manchoises pour les panneaux électoraux

Ce lundi 13 mai, c'est le début de la campagne officielle des élections européennes qui auront lieu dimanche 26 mai. Et c'est donc le début de l'affichage sur les panneaux électoraux. Un vrai casse-tête pour les communes vu le nombre de listes.

Manche, France

Pendant toute la durée de la campagne, chaque commune doit proposer des emplacements réservés pour que les listes candidates puissent poser leurs affiches et il faut a minima une série de panneaux à côté de chaque lieu de vote. Or il y a 34 listes, un record et un vrai casse-tête pour les élus des petites communes qui n'ont pas assez de panneaux.

Ces derniers jours, c'était improvisation et bricolage, confient de nombreux maires, pour trouver suffisamment de panneaux électoraux ou de lieux d'affichage. Chacun a son organisation :