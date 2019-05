Européennes : des Landais radiés par erreur des listes électorales

Département Landes, France

Des électeurs landais n'ont pas pu voter dimanche. Pour cause : ils étaient radiés des listes. C'était le cas à la mairie de Mont-de-Marsan, où près de 10 personnes n'ont pas pu voter. Au moment de mettre le bulletin dans l'urne, impossible : leurs noms ont disparus des listes.

Une surprise pour ces habitants qui ont toujours voté au même endroit. Des radiations étonnantes qui s'expliqueraient par des bugs au niveau national : depuis un an, ce ne sont plus les mairies qui s'occupent des listes, mais l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), service de l'Etat. Désormais, les noms des citoyens sont inscrits dans le Répertoire électoral unique. Cette méthode a été utilisée pour la première fois lors des élections européennes.

Un homme est radié car il a un homonyme à Toulouse

À la Mairie-de-Marsan dimanche, près de 10 personnes n'ont pas pu voter. Sandrine Saint-Martin est la responsable du service population de la mairie : "Il y a eu des petits soucis de la part de la gestion du Répertoire électoral unique. Par exemple, des homonymes ont été radiés à tord. On a un monsieur qui est venu pour voter dimanche, mais son nom n'était pas sur les listes. Il était très étonné... On a constaté qu'il figurait dans nos anciennes listes, mais pas dans l'annuaire de l'Insee. Après enquête, on s'est rendu compte qu'il avait été radié à tord car un homme portait le même nom que lui à Toulouse." L'homme s'est ensuite rendu au Tribunal d'Instance pour prouver son identité auprès du juge. Il a donc pu voter dimanche.

"Il faut corriger les petites anomalies du départ mais ensuite ce sera un gain de temps pour toutes les communes" - Sandrine Saint-Martin, responsable du service population

"On conseille aux gens de vérifier leurs inscriptions sur internet ou dans leur commune pour éviter les mauvaises surprises", conseille Sandrine Saint-Martin. Toutefois, la responsable du service population ne regrette pas cette nouvelle mesure mise en place par l'Etat : "Je pense que ce système va fidéliser nos listes et rendre nos listes plus réalistes par rapport au terrain. On aura plus des quantités d'électeurs inscrits à tord. On avait beaucoup d'électeurs inscrits à tord chez nous. Il faut corriger les petites anomalies du départ mais ensuite ce sera un gain de temps pour l'ensemble des communes du territoire français."

Des cas de radiations un peu partout

Les radiations n'ont pas posé problème qu'à Mont-de-Marsan. À Saint-André-de-Seignanx, Stéphanie, 35 ans, témoigne : "Mon mari n'a pas pu voter dimanche matin. En arrivant au bureau de vote, impossible de trouver son nom sur les listes. Pourtant, on vote au même endroit depuis 8 ans, dans le même bureau de vote. Personne n'a su nous expliquer pourquoi il n'était plus inscrit. On a déjà un peu de mal avec la politique, là on a voulu voter, mais ça a refroidit mon mari. Quand on est français et qu'on a un droit de vote, c'est frustrant."

Des cas de radiations surprises ont été observés dans d'autres départements. À Toulouse par exemple, près de 1000 personnes n'auraient pas pu voter, selon France Bleu Occitanie.