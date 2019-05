Européennes : des panneaux électoraux désespérément vides

Trop nombreux, les panneaux sont installés derrière la mairie de Saint-Georges-du-Bois et non devant comme pour les autres élections.

Saint-Georges-du-Bois, France

"L'avenue des panneaux". C'est ainsi que le maire de Saint-Georges-du-Bois, a rebaptisé avec humour, le chemin qui passe derrière la mairie. L'élu y a fait installer, de part et d'autre, les 34 panneaux électoraux censés accueillir les affiches des différentes listes pour le scrutin européen du dimanche 26 mai 2019. "A ce jour, 15 seulement sont posées. A peine la moitié. Il est peu probable que les autres soient collées d'ici les élections", regrette Franck Breteau.

Question de représentativité et de coût

L'élu qui rappelle que la collectivité a dû s'équiper en panneaux électoraux supplémentaires, identifie deux sources à ce problème : "d'une part, chacune des listes n'a certainement pas de militants dans tous les départements pour apposer les affiches. Et d'autre part, un problème financier. Je ne suis pas certain que l'ensemble des listes ait l'argent nécessaire pour faire imprimer et distribuer des affiches dans toutes les communes de France". Même s'ils restent vides, la mairie de Saint-Georges-du-Bois, comme les autres, a l'obligation de mettre ces panneaux électoraux à disposition.

"Revenir au sens véritable de l'élection"

Au delà des considérations logistiques, Franck Breteau s'interroge sur ces multiples candidatures pour les élections européennes. Le maire de Saint-Georges-du-Bois, estime que la démocratie n'en sort pas gagnante : "je crois que nous devons nous réinterroger sur le sens véritable de l'élection. C'est avant tout pour choisir des élus. Une élection n'est pas faite pour que chaque personne qui, dans son coin, a envie de faire passer un message puisse le faire!"

