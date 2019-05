Européennes en Béarn : Momas place la liste "Neutre et actif" en tête, c'était une erreur de saisie

Les résultats des européennes publiés pour Momas (Pyrénées-Atlantiques) ont eu de quoi surprendre ce lundi matin. Selon la préfecture, les citoyens avaient placé en tête une liste intitulée "Neutre et actif" menée par une réflexologue plantaire, Cathy Corbet. Sauf que ce résultat était une erreur.

Momas, France

23,20% des voix à Momas pour la liste "Neutre et actif". Ce chiffre paraissait tellement loufoque, dans le flot de résultats ce lundi matin. Dans le village de Momas, les élus qui ont assisté au dépouillement ont tout de suite fait remonter le bug en préfecture. Après recherche, il s'avère qu'il y a eu un problème lors de la saisie informatique, une inversion de la ligne du Rassemblement National et de celle, juste après, de la liste "Neutre et Actif".

0 voix pour l'un, 45 voix pour l'autre

C'était tellement gros que ce n'est pas passé inaperçu, pour cette liste dite "100% Nordiste", menée par une réflexologue plantaire, Cathy Corbet, qui a fait 47 voix dans tout le département dans les Pyrénées-Atlantiques, dont en théorie, 45 à Momas.

Par ailleurs, le bulletin "Neutre et actif" n'était pas proposé au bureau de vote, il fallait imprimer son bulletin soit même. Sachant aussi que selon l'historique des votes, Momas penchait à droite et avait largement voté Front National en 2014. Depuis ce lundi matin, l'erreur a été corrigée précise la préfecture. C'est d'ailleurs la seule relevée dans les Pyrénées Atlantiques.