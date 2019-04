Européennes : la liste "Jaunes et citoyens" de l'Indrien Jean-François Barnaba fusionne avec "Les Patriotes"

L'information a été annoncée ce mardi : la liste "Jaunes et citoyens" et celle des Patriotes fusionnent, en vue des élections européennes le 26 mai. L'Indrien Jean-François Barnaba justifie cette décision par des revendications communes.

Châteauroux, France

La liste "Jaunes et citoyens" n'a pas trouvé les financements nécessaires pour mener à son terme la campagne des élections européennes. Pour ne pas jeter l'éponge, la tête de liste Jean-François Barnaba a annoncé, ce mardi 30 avril, que la liste "Jaunes et citoyens" allait faire front commun avec celle des Patriotes, le parti de Florian Philippot.

Les premiers contacts entre les deux hommes se sont faits en marge d'invitations médiatiques. Jean-François Barnaba et Florian Philippot ont échangé et se sont rendus compte qu'ils partageaient plusieurs revendications : davantage de pouvoir d'achat, plus de démocratie directe et surtout une sortie de l'Union européenne.

Jean-François Barnaba assure que "les principales têtes de liste de "Jaunes et citoyens" ont trouvé que cette proposition était cohérente". Pourtant, les gilets jaunes ont toujours clamé leur indépendance vis-à-vis des partis politiques et des organisations syndicales. Jean-François Barnaba assure qu'il n'y a aucune tentative de récupération. "C'est absolument pas comme ça que j'entends que ça se passe. Je suis absolument conscient du risque politique, dans la mesure où _il y a encore des gens qui considèrent que Florian Philippot est un homme d'extrême-droite, alors qu'il ne cesse d'expliquer qu'il est anti-fasciste et contre l'extrême-droite_", estime le gilet jaune.