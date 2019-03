Européennes : La tourangelle Angélique Delahaye en mauvaise position sur la liste de Wauquiez

Indre-et-Loire, France

La Commission d'investiture des Républicains (LR) a désigné à une large majorité mercredi soir, 20 candidats supplémentaires pour les élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain. Chaque liste estcomposée de 79 candidats, un chiffre égal au nombre de députés français qui siégeront au Parlement européen. Parmi ces 20 noms supplémentaires, on trouveles anciens ministres et eurodéputés sortants Nadine Morano et Brice Hortefeux et l'élu francilien proche de Nicolas Sarkozy, Frédéric Péchenard.

Angélique Delahaye en 16ème position

Dans cette liste de 20 noms en ordre (soit le nombre actuel d'eurodéputés français de droite), on retrouve l'eurodéputée tourangelle sortante Angélique Delahaye, maire de Saint-Martin-le-Beau, qui figure en 16ème position. Autant dire que sa réélection est assez compromise. Le parti dirigé par Laurent Wauquiez, qui oscille entre 8 et 14% dans les sondages, peut espérer une petite quinzaine de sièges.