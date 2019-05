Européennes : le breton Alain Cadec, président de la commission pêche, perd son siège de député européen

Saint-Brieuc, France

Dans son bureau à Saint-Brieuc, son portable n’arrête pas de vibrer. "Ce sont des messages de condoléances", sourit Alain Cadec qui n’est pas réélu député européen ce dimanche 26 mai.

Se poser les bonnes questions

Alain Cadec qui figurait en 13ème position sur la liste LR conduite par François-Xavier Bellamy, parle d’un "score dramatiquement bas" pour son parti. Son analyse de la déroute de la liste LR s’esquisse, sans livrer de noms… "Je continuerai à appartenir à la famille des Républicains, cela étant je suis gaulliste-social et _je pense qu’il va falloir qu’on se pose les bonnes questions sur la ligne politique de notre partimais aussi sur les personnes qui dirigent notre parti_".

Une déchirure

L’actuel président du conseil départemental des Côtes d’Armor était député européen depuis 10 ans, 5 ans vice-président de la commission de la pêche puis 5 ans président de cette même commission. "C’est une déchirure", avoue Alain Cadec. "J’ai beaucoup travaillé, je suis le député Les Républicains à avoir fourni le plus de travail au parlement européen et parmi les plus influents. Ce domaine de la pêche qui me passionne va beaucoup me manquer".

L’avenir politique d’Alain Cadec s’écrit pour l’instant dans les Côtes d’Armor avant, sans doute, d’autres batailles électorales. "Je m’étais habitué à ce rythme un peu fou d’être président de département et président de commission à Bruxelles, _je me donnais à 120 % pour le département, je me donnerai désormais à 200 %_".